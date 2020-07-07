Кирилла Комбарова дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров наказан за оскорбительное поведение в матче с «Динамо» (1:0).

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Комбарова К. на три матча чемпионата России по футболу (без учета автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 200 тыс. рублей,– штраф 100 тыс. рублей», – говорится в решении КДК РФС.