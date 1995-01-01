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    Кирилла Комбарова дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

    Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров наказан за оскорбительное поведение в матче с «Динамо» (1:0).

    «За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Комбарова К. на три матча чемпионата России по футболу (без учета автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 200 тыс. рублей,– штраф 100 тыс. рублей», – говорится в решении КДК РФС.

    • Комбаров был удален в матче с москвичами. Уходя с поля, Комбаров с прикрытым ладонью ртом сказал несколько оскорбительных фраз в адрес судей.
    • Комбаров ранее выступал за «Динамо».

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2729

      +50/-50 36 минут назад

      - "... и оштрафовать его на 200 тыс. рублей,– штраф 100 тыс. рублей», – говорится в решении КДК РФС."
      Соломоново решение. Догадайся как!?

      0
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      Рейтинг: +706

      alll-1 1 час назад

      он просто правду сказал

      1
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      Рейтинг: +1741

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Динамовская школа

      0
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      Рейтинг: +1029

      Puddle 1 час назад

      одним словом- свинюшка! Гы-гы-гы

      3
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      Рейтинг: +15533

      bset 1 час назад

      Ну можно теперь в отпуск ехать. До конца сезона на поле не появится.

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