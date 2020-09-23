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Кирилл Комбаров
Статистика
Кирилл Комбаров - статистика
Завершил карьеру
22 января 1987 (39), Москва
#9 | Защитник
181 см | 73 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
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Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
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П
Ж
К
Арсенал
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1 тур
Салют
1 : 1
23.09.2020
Арсенал
1' - 90'
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