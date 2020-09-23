Введите ваш ник на сайте
Салют - Арсенал: обзор матча 23 сентября 2020

Салют
23.09.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 3, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Арсенал
64' К. Бурыкин
62' В. Пантелеев
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Протокол Салют - Арсенал
Завершен
Пенальти не реализован Владимир Мастеров
ГОЛ! Юрий Ковалев
3:4
ГОЛ! Владислав Пантелеев
3:3
Пенальти не реализован Андрей Ивантеев
Пенальти не реализован Гиа Григалава
ГОЛ! Денис Дегтев
3:2
Пенальти не реализован Игорь Горбатенко
Пенальти не реализован Владимир Есин
ГОЛ! Артем Семейкин
2:2
ГОЛ! Горан Чаушич
1:2
ГОЛ! Кирилл Комбаров
1:1
ГОЛ! Кирилл Бурыкин
1:0
Желтая карточка
Данила Матвевнин
90' +3
Замена
Михаил Кучерявенко ️️️️➡️️ Евгений Худобко
89'
Желтая карточка
Андрей Ивантеев
81'
Замена
Данила Матвевнин ️️️️➡️️ Станислав Манаев
76'
67'
Замена
Артем Сокол ️️️️➡️️ Александр Довбня
ГОЛ! 1:1! Кирилл Бурыкин
64'
62'
ГОЛ! 0:1! Владислав Пантелеев
58'
Замена
Роман Минаев ️️️️➡️️ Гурам Аджоев
Замена
Андрей Ивантеев ️️️️➡️️ Денис Грибанов
52'
46'
Замена
Юрий Ковалев ️️️️➡️️ Даниил Хлусевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
8
Евгений Худобко
ЦП
70
Станислав Манаев
ЦП
31
Артем Герасимов
ВР
19
Александр Штыпула
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
99
Кирилл Басов
ЦЗ
17
Денис Грибанов
ЦФ
11
Владимир Мастеров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
90
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Салют
71
Андрей Ивантеев
ПЗ
15
Данила Матвевнин
ПВ
8
Михаил Кучерявенко
ЦП
16
Артем Цыгулев
ВР
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
10
Александр Сныткин
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Арсенал
44
Николай Злобин
ПЗ
7
Роман Изотов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
11
Юрий Ковалев
ПП
14
Роман Минаев
ЦФ
3-3-2-2
31
Герасимов
28
Семейкин
99
Басов
11
Мастеров
8
Худобко
70
Манаев
19
Штыпула
31
Бурыкин
27
Есин
17
Грибанов
22
Дегтев
3-2-3-1-1
50
Шамов
9
Комбаров
90
Довбня
88
Григалава
82
Хлусевич
14
Хагуш
23
Чаушич
83
Пантелеев
6
Кадири
23
Горбатенко
17
Аджоев
17
Грибанов
71
Ивантеев
71
Ивантеев
17
Грибанов
70
Манаев
15
Матвевнин
15
Матвевнин
70
Манаев
8
Худобко
8
Кучерявенко
8
Кучерявенко
8
Худобко
90
Довбня
88
Сокол
88
Сокол
90
Довбня
82
Хлусевич
11
Ковалев
11
Ковалев
82
Хлусевич
17
Аджоев
14
Минаев
14
Минаев
17
Аджоев
Остались в запасе
Салют
Арсенал
16
Артем Цыгулев
ВР
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
10
Александр Сныткин
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Олег Сергеев
44
Николай Злобин
ПЗ
7
Роман Изотов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
10
Александр Сныткин
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Остались в запасе
44
Николай Злобин
ПЗ
7
Роман Изотов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Салют - Арсенал
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Салют
