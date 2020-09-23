Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 34 тур