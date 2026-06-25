Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва

Сборная Франции может снова столкнуться на чемпионате мира с проблемами, связанными с погодой.

В пятницу, 26 июня, в 22:00 мск действующие вице-чемпионы мира должны сыграть с Норвегией в третьем туре группового этапа.

Встреча на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо оказалась под угрозой срыва из-за ожидающейся волны сильных ливней и гроз.

Согласно правилам, регулирующим проведение матчей ЧМ-2026 в США, любой удар молнии, зафиксированный в радиусе 13 километров от стадиона, является достаточным основанием для получасовой паузы.

Ранее французы по аналогичной причине около двух часов ждали начало второго тайма в игре с Ираком (3:0).