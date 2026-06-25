Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.
Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!
Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом – и это позитив для Португалии», – сказал Оуэн.
- 41-летний Роналду сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0).
- Ранее португалец не отметился результативными действиями в игре 1-го тура с ДР Конго (1:1).
Источник: Daily Mail