Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.

Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!

Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом – и это позитив для Португалии», – сказал Оуэн.