Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»

Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал, как экс-тренер команды Гус Хиддинк воспринял приход в команду Александра Кокорина.

— История, которая хорошо описала бы Хиддинка в «Анжи».

— Правда или нет — не знаю. В последний его сезон ему купили Кокорина, Ионова, уже был Ласина Траоре. Игра с «Локомотивом» на нашем новом стадионе. Закончили 2:2, один из мячей забил Павлюченко. Хиддинк позволил себе реплику: «Я же вас просил привезти мне его [Павлюченко], а вы мне кого?»

— Всего-то Кокорина привезли.

— Эти слова очень сильно взбесили Сулеймана Керимова. Не исключено, что и из-за этого разлад начался.

Кокорин был в «Анжи» в 2013 году, но не провел за команду ни одного матча РПЛ.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?