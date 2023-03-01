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    Какой вы футболист?

    Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»

    Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал, как экс-тренер команды Гус Хиддинк воспринял приход в команду Александра Кокорина.

    — История, которая хорошо описала бы Хиддинка в «Анжи».

    — Правда или нет — не знаю. В последний его сезон ему купили Кокорина, Ионова, уже был Ласина Траоре. Игра с «Локомотивом» на нашем новом стадионе. Закончили 2:2, один из мячей забил Павлюченко. Хиддинк позволил себе реплику: «Я же вас просил привезти мне его [Павлюченко], а вы мне кого?»

    — Всего-то Кокорина привезли.

    — Эти слова очень сильно взбесили Сулеймана Керимова. Не исключено, что и из-за этого разлад начался.

    • Кокорин был в «Анжи» в 2013 году, но не провел за команду ни одного матча РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2023 08:50
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