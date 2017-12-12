Лахиялов: «Повтор показал, что Лодыгин вытаскивал мяч уже из-за линии ворот»

Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов считает вполне закономерным ничейный счет во встрече с «Зенитом». При этом экс-футболист отметил незасчитанный гол в ворота гостей.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга после этой встречи делит второе-третье места со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов. «Ахмат» идет седьмым в турнирной таблице с 26 очками.

– Ничья в Грозном закономерна?

– Думаю, да. И у «Ахмата» были неплохие моменты, и у «Зенита» – в частности, когда Кокорин не сориентировался и не попал в пустые ворота. А вот в первом тайме, как мне кажется, не был засчитан чистый гол хозяев. По-моему, повтор показал, что Лодыгин после штрафного вытаскивал мяч уже из-за линии ворот. В этой ситуации очень кстати пришлась бы видео­система определения взятия ворот.

– Сине-бело-голубые сыграли в свою силу?

– На мой взгляд, нет. С другой стороны, в конце года это уже не первый подобный матч «Зенита». Последние встречи давались питерцам тяжело, они подустали, им не хватает легкости и свежести, которая была в начале сезона. И хоть скамейка у «Зенита» достаточно большая, нагрузка почему-то все равно ложится на одних и тех же. Показательный момент: Шатов вышел в начале второго тайма, однако через полчаса его почему-то заменили обратно.

– И аргентинцы, конечно, не впечатляют?

– Ни про одного летнего новичка я бы не сказал, что он стал в «Зените» системообразующим игроком. Разве что Паредес все матчи провел стабильно, а вот остальные что играли, что нет – особой разницы видно не было. Они не проявили себя так, как ожидали питерские болельщики. Без них «Зенит» вряд ли что-то бы потерял.

– Может, это вина Манчини, который не смог сколотить сильную команду?

– Вина всегда будет лежать на главном тренере. Недавно Манчини сказал, что «Зенит» недоукомплектован, но с его стороны это прозвучало глупо, ведь после летней трансферной кампании игроков у питерцев – на два состава. Манчини пока не смог построить единый коллектив и раскрыть потенциал каждого футболиста.

– Сине-бело-голубым зимой все-таки нужно усиление?

– Один-два футболиста не помешали бы. Но не должна повторяться летняя история: «Зениту» стоит усиливаться не молодыми игроками на перспективу, а уже состоявшимися исполнителями, которые сразу же влились бы в основной состав и стали приносить команде пользу.