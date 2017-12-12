Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Лахиялов: «Повтор показал, что Лодыгин вытаскивал мяч уже из-за линии ворот»

    Лахиялов: «Повтор показал, что Лодыгин вытаскивал мяч уже из-за линии ворот»

    Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов считает вполне закономерным ничейный счет во встрече с «Зенитом». При этом экс-футболист отметил незасчитанный гол в ворота гостей.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга после этой встречи делит второе-третье места со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов. «Ахмат» идет седьмым в турнирной таблице с 26 очками.

    – Ничья в Грозном закономерна?

    – Думаю, да. И у «Ахмата» были неплохие моменты, и у «Зенита» – в частности, когда Кокорин не сориентировался и не попал в пустые ворота. А вот в первом тайме, как мне кажется, не был засчитан чистый гол хозяев. По-моему, повтор показал, что Лодыгин после штрафного вытаскивал мяч уже из-за линии ворот. В этой ситуации очень кстати пришлась бы видео­система определения взятия ворот.

    – Сине-бело-голубые сыграли в свою силу?

    – На мой взгляд, нет. С другой стороны, в конце года это уже не первый подобный матч «Зенита». Последние встречи давались питерцам тяжело, они подустали, им не хватает легкости и свежести, которая была в начале сезона. И хоть скамейка у «Зенита» достаточно большая, нагрузка почему-то все равно ложится на одних и тех же. Показательный момент: Шатов вышел в начале второго тайма, однако через полчаса его почему-то заменили обратно.

    – И аргентинцы, конечно, не впечатляют?

    – Ни про одного летнего новичка я бы не сказал, что он стал в «Зените» системообразующим игроком. Разве что Паредес все матчи провел стабильно, а вот остальные что играли, что нет – особой разницы видно не было. Они не проявили себя так, как ожидали питерские болельщики. Без них «Зенит» вряд ли что-то бы потерял.

    – Может, это вина Манчини, который не смог сколотить сильную команду?

    – Вина всегда будет лежать на главном тренере. Недавно Манчини сказал, что «Зенит» недоукомплектован, но с его стороны это прозвучало глупо, ведь после летней трансферной кампании игроков у питерцев – на два состава. Манчини пока не смог построить единый коллектив и раскрыть потенциал каждого футболиста.

    – Сине-бело-голубым зимой все-таки нужно усиление?

    – Один-два футболиста не помешали бы. Но не должна повторяться летняя история: «Зениту» стоит усиливаться не молодыми игроками на перспективу, а уже состоявшимися исполнителями, которые сразу же влились бы в основной состав и стали приносить команде пользу.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    пряник929
    1513052511
    Ставьте на своем сталионе систему видеоповторов
    Ответить
    Avaretz
    1513059874
    Вот почему до сих пор не поставили систему видеопотока, как тогда будут тащить "супер" клубы в сложных ситуациях.
    Ответить
    АРИЕЦ2008
    1513075114
    Так там же офсайд 100% был ...какой видеоповтор...
    Ответить
    СШГЭС
    1513077224
    100% гол со штрафного, где шарился линейный арбитр? Что скажет Будогосский, опять все молодцы?
    Ответить
    BAIv
    1513096868
    х.з мяч в воздухе четкого повтора нет, если бы сверху показали относительно линии
    Ответить
    ologreds
    1694991749
    numo528913
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+