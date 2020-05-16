Лахиялов – о зарплате Жиркова в «Анжи»: «Мы в шоке были, когда увидели эти нули»

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал историю о том, как он с экс-одноклубниками выяснял зарплату Юрия Жиркова в махачкалинском клубе.

– Давайте опишем Жиркова тремя словами.

– Скромный. Семейный. И... Жизнерадостный.

– Хитрости в нем нет?

– Мне кажется – нет! Хотя хитрость – это что? Признак ума! Вот гнильцы в Жиркове нет вообще. Столько историй про него!

– Давайте хотя бы одну.

– В «золотую эпоху» «Анжи» все мы были наслышаны о зарплатах звезд. Постоянно к Жиркову подкатывали: «Юрок, покажи SMS-ку... Ну, покажи! Нам же интересно!» – «Никогда!» Но потом была ситуация.

– И?!

– Керимов нас пригласил в какой-то ресторан на Садовом кольце поужинать. Как обычно, сам Сулейман во главе стола. Как самый главный тамада. Вокруг него элита, первый ряд.

– Иностранные футболисты?

– Ну да. Мы, русскоговорящие, чуть поодаль. Сидим отдельно. Тут вдруг началось – «пик-пик-пик»...

– Зарплата капнула?

– Ага. У всех иностранцев одна SMS за другой. Звездам всегда зарплата раньше падала. Кажется, их другой банк обслуживал. Знали – через час-другой и нам переведут. Настроение у всех было прекрасное – а тут вообще взлетело. Жирков рядом с нами, дагестанцами. Я, Расим, Агаларов... Снова навалились на него: «Юра! Покажи, настроение подними! Мы злорадствовать не будем!»

– Сломался?

– Он дрогнул – показал... Мы в шоке были – увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились – и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца! Ха-ха

– Представляю ваши чувства.

– Уж за кого-кого, а за Юрка только порадовались. Искренне говорю.