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    Лахиялов – о зарплате Жиркова в «Анжи»: «Мы в шоке были, когда увидели эти нули»

    Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал историю о том, как он с экс-одноклубниками выяснял зарплату Юрия Жиркова в махачкалинском клубе.

    – Давайте опишем Жиркова тремя словами.

    – Скромный. Семейный. И... Жизнерадостный.

    – Хитрости в нем нет?

    – Мне кажется – нет! Хотя хитрость – это что? Признак ума! Вот гнильцы в Жиркове нет вообще. Столько историй про него!

    – Давайте хотя бы одну.

    – В «золотую эпоху» «Анжи» все мы были наслышаны о зарплатах звезд. Постоянно к Жиркову подкатывали: «Юрок, покажи SMS-ку... Ну, покажи! Нам же интересно!» – «Никогда!» Но потом была ситуация.

    – И?!

    – Керимов нас пригласил в какой-то ресторан на Садовом кольце поужинать. Как обычно, сам Сулейман во главе стола. Как самый главный тамада. Вокруг него элита, первый ряд.

    – Иностранные футболисты?

    – Ну да. Мы, русскоговорящие, чуть поодаль. Сидим отдельно. Тут вдруг началось – «пик-пик-пик»...

    – Зарплата капнула?

    – Ага. У всех иностранцев одна SMS за другой. Звездам всегда зарплата раньше падала. Кажется, их другой банк обслуживал. Знали – через час-другой и нам переведут. Настроение у всех было прекрасное – а тут вообще взлетело. Жирков рядом с нами, дагестанцами. Я, Расим, Агаларов... Снова навалились на него: «Юра! Покажи, настроение подними! Мы злорадствовать не будем!»

    – Сломался?

    – Он дрогнул – показал... Мы в шоке были – увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились – и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца! Ха-ха

    – Представляю ваши чувства.

    – Уж за кого-кого, а за Юрка только порадовались. Искренне говорю.

    • Жирков выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • По словам бывшего финансового директора «Рубина» Ильдуса Махмутова, футболист зарабатывал в махачкалинском клубе около 4 миллионов евро в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      житель СПб 2 часа назад

      А там кроме нулей были другие цифры? (ну там единицы, двойки, восьмерки?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +56490

      Chernyi Lis > житель СПб 1 час назад

      ясное дело..вот так убивается!! наш футбол..не платить гос-ву ваще ни копья!! пусть олигархи беднеют!

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