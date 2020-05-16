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  • Лахиялов – о зарплате Жиркова в «Анжи»: «Мы в шоке были, когда увидели эти нули»

Лахиялов – о зарплате Жиркова в «Анжи»: «Мы в шоке были, когда увидели эти нули»

16 мая 2020, 15:15
7

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал историю о том, как он с экс-одноклубниками выяснял зарплату Юрия Жиркова в махачкалинском клубе.

– Давайте опишем Жиркова тремя словами.

– Скромный. Семейный. И... Жизнерадостный.

– Хитрости в нем нет?

– Мне кажется – нет! Хотя хитрость – это что? Признак ума! Вот гнильцы в Жиркове нет вообще. Столько историй про него!

– Давайте хотя бы одну.

– В «золотую эпоху» «Анжи» все мы были наслышаны о зарплатах звезд. Постоянно к Жиркову подкатывали: «Юрок, покажи SMS-ку... Ну, покажи! Нам же интересно!» – «Никогда!» Но потом была ситуация.

– И?!

– Керимов нас пригласил в какой-то ресторан на Садовом кольце поужинать. Как обычно, сам Сулейман во главе стола. Как самый главный тамада. Вокруг него элита, первый ряд.

– Иностранные футболисты?

– Ну да. Мы, русскоговорящие, чуть поодаль. Сидим отдельно. Тут вдруг началось – «пик-пик-пик»...

– Зарплата капнула?

– Ага. У всех иностранцев одна SMS за другой. Звездам всегда зарплата раньше падала. Кажется, их другой банк обслуживал. Знали – через час-другой и нам переведут. Настроение у всех было прекрасное – а тут вообще взлетело. Жирков рядом с нами, дагестанцами. Я, Расим, Агаларов... Снова навалились на него: «Юра! Покажи, настроение подними! Мы злорадствовать не будем!»

– Сломался?

– Он дрогнул – показал... Мы в шоке были – увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились – и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца! Ха-ха

– Представляю ваши чувства.

– Уж за кого-кого, а за Юрка только порадовались. Искренне говорю.

  • Жирков выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • По словам бывшего финансового директора «Рубина» Ильдуса Махмутова, футболист зарабатывал в махачкалинском клубе около 4 миллионов евро в год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Жирков Юрий Лахиялов Шамиль
Комментарии (7)
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житель СПб
1589637181
А там кроме нулей были другие цифры? (ну там единицы, двойки, восьмерки?)
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777+
1589652842
Юрка никогда мажором не был! Трудяга, боец, да и просто красава...! За него только порадоваться можно! Это живой пример нынешним молодым, которые еще ничего из себя не представляют, а зарплату с большими нулями им подавай....
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Давид59
1589660600
Ха-ха. Пишет - был в шоке. А потом - порадовался. Так не бывает. Что-то не очень искренне. На зависть больше смахивает
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