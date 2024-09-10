Лахиялов предъявил претензии Хиддинку спустя 12 лет в «Анжи»

Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал о разногласиях с экс-тренером команды Гусом Хиддинком.

– Воспоминания о времени в «Анжи» для вас более тeплое, или неприятный осадок, когда пришлось уйти из команды из-за конфликта с Хиддинком, перевешивает?

– Я бы сказал, что как раз при уходе я не ругался с Хиддинком. У меня была с ним мини-перепалка, когда я уже в составе «Крыльев Советов» приехал на гостевой матч в Махачкалу и не пожал ему руку.

Период в «Анжи» вызывает у меня только положительные эмоции. Всe-таки мне удалось поиграть с такими звeздами! Эти люди у меня на плакатах висели, когда я был мальчишкой.

– Тем не менее ваш уход из «Анжи» – это решение непосредственно Хиддинка?

– На сегодняшний день до конца не знаю, кто это решение принимал. В принципе, это уже неважно. К Хиддинку же у меня была претензия, что он в лицо говорил мне одно – якобы хотел видеть меня в клубе, а в итоге оказалось всe совсем иначе. И когда меня убирали, то он говорил, что не в курсе, почему так. Когда главный тренер так говорит, то либо это неправда, либо он не контролирует происходящее в команде.