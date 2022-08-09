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    Лахиялов предположил, из-за чего «Химки» могли уволить Юрана

    Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

    «Оказывается, в российском футболе тренера могут уволить из клуба не только за отсутствие очков у команды, но и из-за того, что этих очков больше, чем ожидалось.

    Понятно, что причина увольнения, скорее всего, в разногласиях специалиста с руководством клуба, а в чeм именно они заключаются, мы, к сожалению, точно не узнаем. Хотя, учитывая принципиальность Юрана, может, он и расскажет всю правду.

    Кстати, как раз характер тренера, который не всегда идeт на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются», – сказал Лахиялов.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    09.08.2022 22:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +117

      ScarlettOgusania 36 минут назад

      У каждого своя версия увольнения Юрана, и каждая имеет право на жизнь

      0
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      Рейтинг: +13347

      playsh 2 часа назад

      Открыл новость,умник.У нас везде от неугодных и принципиальных избавляются беспощадно и сразу.А результаты работы здесь роли не играют.

      3
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      ...
      Рейтинг: +676

      Suvorov51 > playsh 1 час назад

      вот точно в дырочку

      1
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