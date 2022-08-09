Лахиялов предположил, из-за чего «Химки» могли уволить Юрана

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Оказывается, в российском футболе тренера могут уволить из клуба не только за отсутствие очков у команды, но и из-за того, что этих очков больше, чем ожидалось.

Понятно, что причина увольнения, скорее всего, в разногласиях специалиста с руководством клуба, а в чeм именно они заключаются, мы, к сожалению, точно не узнаем. Хотя, учитывая принципиальность Юрана, может, он и расскажет всю правду.

Кстати, как раз характер тренера, который не всегда идeт на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются», – сказал Лахиялов.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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