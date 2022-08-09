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  • Лахиялов предположил, из-за чего «Химки» могли уволить Юрана

Лахиялов предположил, из-за чего «Химки» могли уволить Юрана

9 августа 2022, 22:39
6

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Оказывается, в российском футболе тренера могут уволить из клуба не только за отсутствие очков у команды, но и из-за того, что этих очков больше, чем ожидалось.

Понятно, что причина увольнения, скорее всего, в разногласиях специалиста с руководством клуба, а в чeм именно они заключаются, мы, к сожалению, точно не узнаем. Хотя, учитывая принципиальность Юрана, может, он и расскажет всю правду.

Кстати, как раз характер тренера, который не всегда идeт на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются», – сказал Лахиялов.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Химки Лахиялов Шамиль Юран Сергей
Комментарии (6)
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Plyash
1660074521
Открыл новость,умник.У нас везде от неугодных и принципиальных избавляются беспощадно и сразу.А результаты работы здесь роли не играют.
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ScarlettOgusania
1660079631
У каждого своя версия увольнения Юрана, и каждая имеет право на жизнь
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aldo conte
1660083214
Желаю "Химкам" вылета из РПЛ.
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АЛЕКС 58
1660094553
Желаю Химкам повторить судьбу Кубани
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эд100
1660102066
Хорошо, вот ещё версия тогда. Четыре тура, а сколько шума опять с судейством и КДК. РФС погрязло в собственном непрофессионализме. А новость с Юраном, хороший повод подёргать команды за усы, и перевести стрелки. Ну или ребят, киньте в меня камень....
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Enter2006
1660111280
Да, характер у Юрана ещё тот, но Садыгов от этого не перестанет быть мудаком! Результат команде Юран давал хороший! Пусть Садыгов переводит своего сыночка к чертям в другой клуб.
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