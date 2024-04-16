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    • Лахиялов назвал самого неудачного тренера в истории «Спартака»

    Лахиялов назвал самого неудачного тренера в истории «Спартака»

    Бывший игрок «Ахмата» Шамиль Лахиялов прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Гильермо Абаскаль – один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака».

    Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига. Считаю, обжeгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца», – сказал Лахиялов.

    • Абаскаль уволен на прошлой неделе.
    • Команду временно возглавил Владимир Слишкович.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1713277612
    Надо ещё у дворника Таганрога ( например) расспросить о тренере Спартака. Ну раз пошла такая пьянка , то почему нет ? У жителей Орска или Белгорода поспрашивайте , в стране то больше проблем нет , только приемник Абаскаля всех заботит.
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    ivany4
    1713278496
    А я уж и забыл, что какой-то Лахиялов бывший важный игрок Спартака. Интересно, почему всем должно быть интересно его мнение. Тем более, что он не знает, что за неполных два сезона, Абаскаль успел заработать бронзу с командой. И в чем его неудача?? Вероятно в руководстве. При сегодняшнем раскладе, у него еще был шанс вернуться на 3 строчку.)) Эх вы, знатоки-специалисты. Лучше бы не гнались за сладкой булочкой, и не позорились своими знаниями.))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713279604
    Ули там быть нормальному тренеру в этой прачечной по отмыву агентского бабла. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1713279612
    17 тренеров было всех и не вспомнишь сразу
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    Plyash
    1713280125
    Самый неудачный тренер Спартака,это всё же пиджачок...А что касается лахиялы,то лучше спросить мнение у игрока Артура Резинкина из Семихукинского Дизеля,он всё же действующий,а не бывший игрок...
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    NewLife
    1713280320
    — Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне — А вы, оптимист, однако. — Нет, я — сторож на кладбище.
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