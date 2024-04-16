Лахиялов назвал самого неудачного тренера в истории «Спартака»

Бывший игрок «Ахмата» Шамиль Лахиялов прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Гильермо Абаскаль – один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака».

Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига. Считаю, обжeгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца», – сказал Лахиялов.