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  • «Федун дал пощeчину российским тренерам». Лахиялов – о назначении Абаскаля в «Спартак»

«Федун дал пощeчину российским тренерам». Лахиялов – о назначении Абаскаля в «Спартак»

13 июня 2022, 17:42
8

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«К сожалению, с его работой я не знаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ним не знакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело.

Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придeтся искать нового специалиста.

Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь даeт ещe и небольшую пощeчину российскому тренерскому цеху.

Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» – сказал Лихиялов.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Лахиялов Шамиль Абаскаль Гильермо Федун Леонид
Комментарии (8)
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NewLife
1655131513
Занимайся своим клубом и не лезь к нам с идеологией чучхэ.
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JTherry
1655132912
давай, до свидания, валяй форму шей для бомжей с киргизами, "отечественный специалист"...
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моэм
1655135671
Пощёчины ?.... но пока они достаются самому же Федуну ... садо-мазо продолжается , понятно и то что только с иностранцами ....они в этих делах попродвинутее наших .
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Semargl18
1655135810
«Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» Так а где они?
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ItalianFootball
1655190630
1 пощечину ? по такой логике он российских тренеров отделал по полной - Тедеско, Ваноли, Каррера, Якин, Витория, Эмери и это за последние 10 лет.
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