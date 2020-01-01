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«Федун дал пощeчину российским тренерам». Лахиялов – о назначении Абаскаля в «Спартак»

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«К сожалению, с его работой я не знаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ним не знакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело.

Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придeтся искать нового специалиста.

Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь даeт ещe и небольшую пощeчину российскому тренерскому цеху.

Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» – сказал Лихиялов.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: Евро-Футбол.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +1236

    Узб@гоеный 21 минуту назад

    Хряки как мазохисты. Выбирают всегда худшее.

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    Рейтинг: +23246

    JTherry 25 минут назад

    давай, до свидания, валяй форму шей для бомжей с киргизами, "отечественный специалист"...

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    Рейтинг: +14344

    NewLife 48 минут назад

    Занимайся своим клубом и не лезь к нам с идеологией чучхэ.

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