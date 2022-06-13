«Федун дал пощeчину российским тренерам». Лахиялов – о назначении Абаскаля в «Спартак»

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».
«К сожалению, с его работой я не знаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ним не знакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело.
Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придeтся искать нового специалиста.
Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь даeт ещe и небольшую пощeчину российскому тренерскому цеху.
Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» – сказал Лихиялов.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: Евро-Футбол.ру