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    • Лахиялов считает, что «Локомотив» сделал серьезную заявку на чемпионство

    Лахиялов считает, что «Локомотив» сделал серьезную заявку на чемпионство

    Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов не ждал столь уверенного выступления «Локомотива» в текущем сезоне. По его словам, игра команды Юрия Семина действительно смотрится солидно.

    Напомним, что «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

    – «Локомотив» увеличил отрыв от второго места до восьми очков. Это серьезная заявка на чемпионство?

    – Железнодорожники, если честно, удивляют. Единственная команда, на которую я по ходу текущего сезона пошел в Махачкале, был «Локомотив», и в реальности его игра смотрится так же солидно, как и по телевизору. Хотя поначалу я скептически относился к лидерству красно-зеленых, сейчас могу сказать, что они, наверное, больше всех сожалеют, что чемпионат прерывается на зиму – ведь такую прекрасную форму набрали, и так им все легко давалось в последних встречах!

    Конечно, «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на чемпионство, и его преследователям предстоит здорово попотеть, чтобы вырвать себе первое место. Многое решит матч 21-го тура «Локомотив» – «Спартак». Красно-белых, которые в начале сезона растеряли кучу очков, многие, в том числе и я, списали со счетов, однако теперь они тоже набрали прекрасный ход и не бросят бороться за чемпионство. Ну и «Зенит» постарается все же догнать «Локо».

    – Как оцените первую часть сезона для «Ахмата», вашей бывшей команды?

    – Этот отрезок получился для грозненцев разрозненным, хорошие матчи чередовались с невынужденными потерями очков. Не так здорово «Ахмат» выглядел в домашних матчах, хотя обычно он славится сильным выступлением именно в родных стенах. По своему составу и возможностям «Ахмат» мог бы сейчас находиться в таблице чуть выше.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.12.2017 09:31
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    Комментарии (5)
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    victosha
    1513060951
    Поезд ушел, семафор закрыт.
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    frizom
    1513070142
    Заявку да, но кубок и медали вручают в мае. Так что поборемся!
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    VIKZH
    1513072718
    локомотив чемпион, сбылась мечтак Сарочки Смородской, жаль не при ней,а при Абрашке Геркусе. Молодцы что еще сказать
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    BAIv
    1513080523
    пожалуй да Локо чемпион! если руководство только опять не начудит
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    ologreds
    1694991749
    numo528929
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