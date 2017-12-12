Лахиялов считает, что «Локомотив» сделал серьезную заявку на чемпионство

Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов не ждал столь уверенного выступления «Локомотива» в текущем сезоне. По его словам, игра команды Юрия Семина действительно смотрится солидно.

Напомним, что «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

– «Локомотив» увеличил отрыв от второго места до восьми очков. Это серьезная заявка на чемпионство?

– Железнодорожники, если честно, удивляют. Единственная команда, на которую я по ходу текущего сезона пошел в Махачкале, был «Локомотив», и в реальности его игра смотрится так же солидно, как и по телевизору. Хотя поначалу я скептически относился к лидерству красно-зеленых, сейчас могу сказать, что они, наверное, больше всех сожалеют, что чемпионат прерывается на зиму – ведь такую прекрасную форму набрали, и так им все легко давалось в последних встречах!

Конечно, «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на чемпионство, и его преследователям предстоит здорово попотеть, чтобы вырвать себе первое место. Многое решит матч 21-го тура «Локомотив» – «Спартак». Красно-белых, которые в начале сезона растеряли кучу очков, многие, в том числе и я, списали со счетов, однако теперь они тоже набрали прекрасный ход и не бросят бороться за чемпионство. Ну и «Зенит» постарается все же догнать «Локо».

– Как оцените первую часть сезона для «Ахмата», вашей бывшей команды?

– Этот отрезок получился для грозненцев разрозненным, хорошие матчи чередовались с невынужденными потерями очков. Не так здорово «Ахмат» выглядел в домашних матчах, хотя обычно он славится сильным выступлением именно в родных стенах. По своему составу и возможностям «Ахмат» мог бы сейчас находиться в таблице чуть выше.