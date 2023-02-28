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  • Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную, я потеряю к ней интерес»

Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную, я потеряю к ней интерес»

28 февраля 2023, 17:56
3

Экс-футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался против возможного вызова в сборную России Малкома и Клаудиньо из «Зенита».

«Футбол в стране оценивают по низшим лигам, а у нас в прессе про Второй дивизион – вообще ничего! Посмотреть, в каком состоянии «Легион» из Махачкалы...

Не о «Зените» в российском футболе говорить надо, а о Втором дивизионе. Второй дивизион – лицо российского футбола, а не «Зенит». В Питере играет 10-15 российских игроков, во второй лиге – тысячи.

Кстати, на двоих россиян в «Зените» стало больше. Их право. Но, если они будут выступать за сборную России, она для меня потеряет всяческий интерес.

РФС говорит о развитии детского футбола, а получается все по-другому. Каждый мальчишка в России – потенциальный игрок сборной. А тогда считайте, что два места в сборной уже заняты», – заявил Лахиялов.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном приглашении натурализованных бразильцев в национальную команду.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Лахиялов Шамиль Малком Клаудиньо
Комментарии (3)
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JIEGEHDA
1677601733
Да . За словом в карман не лезь. Если он будет играть , я не буду смотреть . За Сборную надо переживать и поддерживать . Страну надо любить . Если там будет он , то что ? Я не болею за сборную? Ну так иди тренируй тех кто будет таких как они сильнее . Не вариант? Ну так молчи и глотай
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Эном айс
1677610577
Эу, давай им уши тогда поломаем...,так тебе легче будеет,э..?
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alp
1677613239
к сборной вообще скоро потеряется интерес... одна надежда на Клаудиньо и Малкома..
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