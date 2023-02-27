Карпин высказался о возможном вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Оба футболиста на прошлой неделе стали гражданами РФ.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

– РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?

– Когда?

– Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

– Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

– У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024‑го...

– 2025‑го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

– Получение бразильцами российских паспортов – это что?

– Получили – и хорошо. Кого‑то это напрягает или кому‑то мешает? Или кому‑то помогает на данный момент?

Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам‑то, сборной, что от этого?

– Сформулирую вопрос иначе. Если у вас будет возможность пригласить получившего российское гражданство футболиста, который будет полностью устраивать тренерский штаб по своим характеристикам, навыкам и профессиональным качествам, вы позовете его в сборную?

– А можно встречный вопрос? А почему нет?

– Но главный тренер сборной России вы, а не я.

– Вы, будучи главным тренером, как поступили бы?

– Спасибо за возможность исполнить детскую мечту, Валерий Георгиевич. Конечно, позвал бы. Любой футболист, способный усилить команду и помочь ей в достижении результата, будет приглашаться.

– Вы сами и ответили на вопрос (улыбается). Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех.

Правильно? Ну и все. Примеров Марио Фернандеса во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы.

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