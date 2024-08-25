«Химки» подписали игрока сборной Беларуси

«Химки» объявили о переходе опорного полузащитника Кирилла Капленко из «Балтики». 25-летний хавбек выступал за юношеские команды минского «Динамо», БАТЭ и «Краснодара», в РПЛ и Кубке России играл за «Зенит», «Оренбург» и «Балтику».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Капленко обойдется подмосковному клубу в 50 миллионов рублей, срок контракта игрока с «Химками» составит 3 года, полузащитник будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

В прошлом году Капленко провел 5 матчей в квалификации ЧЕ-2024 за сборную Беларуси.