«Химки» подписали игрока сборной Беларуси

«Химки» объявили о переходе опорного полузащитника Кирилла Капленко из «Балтики». 25-летний хавбек выступал за юношеские команды минского «Динамо», БАТЭ и «Краснодара», в РПЛ и Кубке России играл за «Зенит», «Оренбург» и «Балтику».
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Капленко обойдется подмосковному клубу в 50 миллионов рублей, срок контракта игрока с «Химками» составит 3 года, полузащитник будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
- В прошлом году Капленко провел 5 матчей в квалификации ЧЕ-2024 за сборную Беларуси.
Источник: официальный сайт «Химок»