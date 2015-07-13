На Золотом кубке КОНКАКАФ Мексика в большинстве не сумела переиграть Гватемалу

На проходящем в США и Канаде Золотом кубке КОНКАКАФ завершились матчи второго тура группового этапа. В группе С сборная Тринидада и Тобаго благодаря точным ударам Шелдона Бато и Андре Буко в первом тайме со счетом 2:0 обыграла кубинцев, а мексиканцы, несмотря на удаление Хосе Контрераса на 76-й минуте, не сумели распечатать ворота сборной Гватемалы, завершив встречу со счетом 0:0.

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Таким образом, перед заключительным туром турнирную таблицу группы с шестью очками возглавляет сборная Тринидада и Тобаго, в активе мексиканцев 4 очка, 1 очко набрала команда из Гватемалы, а кубинцы оба своих матча проиграли.