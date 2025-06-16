Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча Ямайка – Гватемала: Кубок КОНКАКАФ, 17 июня 2025 года

16 июня 2025 11:48
Ямайка - Гватемала
17 июн. 2025, вторник 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Ямайки
Сделать ставку

17 июня на стадионе StubHub Center в США состоится матч 1-го тура Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Гватемалы. Обе команды успешно начали июньскую часть сезона, но в очном противостоянии преимуществом владеет Ямайка, которая уверенно обыграла соперника 3:0 всего несколько дней назад в квалификации чемпионата мира.

Ямайка

Сборная Ямайки подошла к турниру в отличной форме. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за игру), пропустив всего 5. В отборе к ЧМ-2026 ямайцы уверенно прошли два стартовых тура, обыграв Британские Виргинские острова (1:0) и Гватемалу (3:0). Команда показывает агрессивный, атакующий футбол с акцентом на фланговые прорывы и высокое давление. Ямайка не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 встречах подряд, что свидетельствует о стабильной игре в атаке.

Гватемала

Гватемала провела результативный матч с Доминиканской Республикой (4:2) в квалификации ЧМ, но затем не смогла противопоставить ничего Ямайке, проиграв 0:3. Команда активно атакует – 8 голов в 5 матчах, но и защита не выдерживает темпа – 8 пропущенных мячей за этот же отрезок. Средний показатель пропущенных составляет 1.60 гола за игру. Гватемала регулярно забивает, но и стабильно допускает ошибки в обороне, пропуская в 7 матчах подряд.

Факты о командах

Ямайка

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Гватемала

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх – 8 пропущенных мячей
  • Последний матч проиграла Ямайке 0:3

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
6
Забитых мячей
4
1.2
В среднем за матч
0.8
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:0
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Ямайка
0 : 1
17.06.2025
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Ямайка
3 : 0
11.06.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Гватемала
0 : 0
12.11.2023
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 5 тур
Гватемала
2 : 1
13.10.2012
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур
Ямайка
2 : 1
09.06.2012
Гватемала

Прогноз на матч

Ямайка показывает отличную форму и стабильность в атаке. Победа 3:0 над Гватемалой на прошлой неделе – не случайность, а следствие системной подготовки и более высокого уровня организации игры. При этом Гватемала не выглядит полностью беспомощной: команда регулярно создаeт моменты и способна огорчить соперника, особенно при активной игре вторым номером. Однако оборонительная неустойчивость сведeт к минимуму еe шансы на очки. Сценарий матча предполагает уверенную победу Ямайки с вероятным голом от Гватемалы.

Ожидаемый исход – победа Ямайки со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Ямайки – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Ямайки больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Ямайки
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Золотой кубок КОНКАКАФ Гватемала Ямайка
Другие прогнозы
Матч завершен
6 : 0
1.47
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
Канада - Гондурас
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
Матч завершен
1 : 1
7.00
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Монтеррей - Интер
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
Матч завершен
1 : 1
1.72
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Монтеррей - Интер
победа Интера
Матч завершен
3 : 1
1.75
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
победа Ривер Плейт
Матч завершен
3 : 1
6.50
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейт»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 