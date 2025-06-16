17 июня на стадионе StubHub Center в США состоится матч 1-го тура Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Гватемалы. Обе команды успешно начали июньскую часть сезона, но в очном противостоянии преимуществом владеет Ямайка, которая уверенно обыграла соперника 3:0 всего несколько дней назад в квалификации чемпионата мира.

Ямайка

Сборная Ямайки подошла к турниру в отличной форме. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за игру), пропустив всего 5. В отборе к ЧМ-2026 ямайцы уверенно прошли два стартовых тура, обыграв Британские Виргинские острова (1:0) и Гватемалу (3:0). Команда показывает агрессивный, атакующий футбол с акцентом на фланговые прорывы и высокое давление. Ямайка не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 встречах подряд, что свидетельствует о стабильной игре в атаке.

Гватемала

Гватемала провела результативный матч с Доминиканской Республикой (4:2) в квалификации ЧМ, но затем не смогла противопоставить ничего Ямайке, проиграв 0:3. Команда активно атакует – 8 голов в 5 матчах, но и защита не выдерживает темпа – 8 пропущенных мячей за этот же отрезок. Средний показатель пропущенных составляет 1.60 гола за игру. Гватемала регулярно забивает, но и стабильно допускает ошибки в обороне, пропуская в 7 матчах подряд.

Факты о командах

Ямайка

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 матчах подряд

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Гватемала

Пропускает в 7 матчах подряд

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

В последних 5 играх – 8 пропущенных мячей

Последний матч проиграла Ямайке 0:3

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 6 Забитых мячей 4 1.2 В среднем за матч 0.8 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:0 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Ямайка 0 : 1 Гватемала Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Ямайка 3 : 0 Гватемала Товарищеские матчи. Сборные, Гватемала 0 : 0 Ямайка Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 5 тур Гватемала 2 : 1 Ямайка Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур Ямайка 2 : 1 Гватемала

Прогноз на матч

Ямайка показывает отличную форму и стабильность в атаке. Победа 3:0 над Гватемалой на прошлой неделе – не случайность, а следствие системной подготовки и более высокого уровня организации игры. При этом Гватемала не выглядит полностью беспомощной: команда регулярно создаeт моменты и способна огорчить соперника, особенно при активной игре вторым номером. Однако оборонительная неустойчивость сведeт к минимуму еe шансы на очки. Сценарий матча предполагает уверенную победу Ямайки с вероятным голом от Гватемалы.

Ожидаемый исход – победа Ямайки со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: