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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Ямайка - Гватемала
Ямайка - Гватемала: обзор матча 09 июня 2012
Ямайка
09.06.2012, суббота, 05:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ямайка - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
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ДР Конго
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01.04.2026
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Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
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