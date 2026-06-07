07.06.2026, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Эквадор
Эквадор
3-1-1-3-2
1
Галиндес
26
Медина
2
Торрес
25
Поросо
5
Альсивар
21
Франко
14
Минда
10
Паес
8
Валенсия
16
Кайседо
24
Аревало
3-2-3-1
1
3
16
22
7
Эррера
4
8
5
19
14
1
Галиндес
22
Валье
22
Валье
1
Галиндес
26
Медина
7
Эступиньян
7
Эступиньян
26
Медина
21
Франко
4
Ордоньес
4
Ордоньес
21
Франко
2
Торрес
3
Хинкапе
3
Хинкапе
2
Торрес
14
Минда
17
Пресиадо
17
Пресиадо
14
Минда
5
Альсивар
23
Кайседо
23
Кайседо
5
Альсивар
10
Паес
15
Вите
15
Вите
10
Паес
8
Валенсия
9
Йебоа
9
Йебоа
8
Валенсия
24
Аревало
19
Плата
19
Плата
24
Аревало
16
Кайседо
20
Ангуло
20
Ангуло
16
Кайседо
5
17
17
5
19
15
15
19
8
20
20
8
14
10
10
14
Остались в запасе
Эквадор
Гватемала
12
Мойзес Рамирес
ВР
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
24
Arian Recinos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
9
Daniel Méndez
ЦФ
13
Jefry Bantes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
Остались в запасе
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
24
Arian Recinos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
9
Daniel Méndez
ЦФ
13
Jefry Bantes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Эквадор - Гватемала
3
1
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
3
Офсайды
2
1
Количество передач
740
380
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию Эквадор против Гватемалы, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор – Гватемала
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»