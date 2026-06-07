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  • Эквадор – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Эквадор – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 21:50
Эквадор
07.06.2026, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Гватемала
19' Ж. Кайседо (П) 73' Н. Ангуло 78' П. Эступиньян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
(К) ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Кендри Паес
АП
14
Алан Минда
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Гватемала
1
Nicholas Hagen
ВР
23
Marcelo Hernández
ЦЗ
4
José Pinto
(К) ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
16
José Morales
ЦЗ
22
Jonathan Franco
ЦЗ
7
Аарон Эррера
ПЗ
8
Matthew Evans
ЦП
5
Jose Marroquín
ЦП
19
W. Fajardo
ЦП
14
Darwin Lom
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
Гватемала
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
24
Arian Recinos
ЦЗ
17
Oscar Castellanos
ЦЗ
15
Jhon Méndez
ЦП
6
Kevin Ramirez
ЦП
20
Olger Escobar
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
10
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Daniel Méndez
ЦФ
13
Jefry Bantes
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Галиндес
26
Медина
2
Торрес
25
Поросо
5
Альсивар
21
Франко
14
Минда
10
Паес
8
Валенсия
16
Кайседо
24
Аревало
3-2-3-1
1
3
16
22
7
Эррера
4
8
5
19
14
1
Галиндес
22
Валье
22
Валье
1
Галиндес
26
Медина
7
Эступиньян
7
Эступиньян
26
Медина
21
Франко
4
Ордоньес
4
Ордоньес
21
Франко
2
Торрес
3
Хинкапе
3
Хинкапе
2
Торрес
14
Минда
17
Пресиадо
17
Пресиадо
14
Минда
5
Альсивар
23
Кайседо
23
Кайседо
5
Альсивар
10
Паес
15
Вите
15
Вите
10
Паес
8
Валенсия
9
Йебоа
9
Йебоа
8
Валенсия
24
Аревало
19
Плата
19
Плата
24
Аревало
16
Кайседо
20
Ангуло
20
Ангуло
16
Кайседо
5
17
17
5
19
15
15
19
8
20
20
8
14
10
10
14
Остались в запасе
Эквадор
Гватемала
12
Мойзес Рамирес
ВР
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
24
Arian Recinos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
9
Daniel Méndez
ЦФ
13
Jefry Bantes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
Остались в запасе
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
24
Arian Recinos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
9
Daniel Méndez
ЦФ
13
Jefry Bantes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Эквадор - Гватемала
3
1
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
3
Офсайды
2
1
Количество передач
740
380
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию Эквадор против Гватемалы, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор – Гватемала

Эквадор – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гватемала Эквадор
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