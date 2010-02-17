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Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Гватемала
Новости
Новости сборной Гватемалы по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fedefut.org/
Тренер:
Луис Фернандо Тена
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Таблица
Трансляция
Эквадор – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Чехия – Гватемала: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.7
4 июня
Трансляция
Алжир – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта
Алжир – Гватемала: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.85
26 марта
Гватемала назвала условие для матча со сборной России
4 марта
17
Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой
17 февраля
2
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
17 февраля
Гватемала отказалась от матча с Россией
17 февраля
10
Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте
16 февраля
2
Гаврилов – о соперниках России в марте: «Лучше сборной Ваганьковского кладбища»
16 февраля
2
Кавазашвили охарактеризовал мартовского соперника сборной России
16 февраля
Гаджиев – о матчах сборной с Мали и Гватемалой: «Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть»
16 февраля
3
Раскрыты соперники сборной России по мартовским матчам
16 февраля
26
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Прогноз на точный счет матча Гваделупа – Гватемала: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:23
Прогноз на точный счет матча Гватемала – Панама: Кубок КОНКАКАФ, 21 июня 2025
2025.06.20 09:19
Прогноз на точный счeт матча Ямайка – Гваделупа: Кубок КОНКАКАФ, 21 июня 2025
2025.06.20 09:03
Прогноз на точный счeт матча Ямайка – Гватемала: Кубок КОНКАКАФ, 17 июня 2025 года
2025.06.16 11:09
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
Прогноз на точный счет матча Ямайка – Гватемала: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года
2025.06.10 10:53
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Товарищеские матчи. Колумбия, Мексика и Парагвай одержали победы
2019.06.10 06:21
Товарищеский матч. Гол Симеоне помог Аргентине разгромить Гватемалу
2018.09.08 07:57
3
Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию
2017.04.04 01:00
2
Товарищеские матчи. Мексика вырвала победу у Чили, гол Рондона не помог Венесуэле обыграть Гватемалу
2016.06.02 07:04
1
Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду
2016.03.26 07:52
1
На Золотом кубке КОНКАКАФ Мексика в большинстве не сумела переиграть Гватемалу
2015.07.13 06:42
14
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
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