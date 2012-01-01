Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), группа C
|Групповой раунд, 6 тур
|7 сентября, среда
|03:15
|Гватемала
|9:3
|Сент-Винсент и Гренадины
|Групповой раунд, 5 тур
|3 сентября, суббота
|02:00
|Тринидад и Тобаго
|2:2
|Гватемала
|Групповой раунд, 4 тур
|30 марта, среда
|02:25
|США
|4:0
|Гватемала
|Групповой раунд, 3 тур
|26 марта, суббота
|05:06
|Гватемала
|2:0
|США
|Групповой раунд, 2 тур
|17 ноября, вторник
|22:30
|Сент-Винсент и Гренадины
|0:4
|Гватемала
|Групповой раунд, 1 тур
|14 ноября, суббота
|04:06
|Гватемала
|1:2
|Тринидад и Тобаго