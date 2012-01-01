Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|6
|4
|1
|1
|20:3
|+17
|13
|2.
|Тринидад и Тобаго
|6
|3
|2
|1
|13:9
|+4
|11
|3.
|Гватемала
|6
|3
|1
|2
|18:11
|+7
|10
|4.
|Сент-Винсент и Гренадины
|6
|0
|0
|6
|6:34
|-28
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|3
|3
|0
|0
|14:1
|+13
|9
|2.
|Гватемала
|3
|2
|0
|1
|12:5
|+7
|6
|3.
|Тринидад и Тобаго
|3
|1
|2
|0
|8:2
|+6
|5
|4.
|Сент-Винсент и Гренадины
|3
|0
|0
|3
|2:13
|-11
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тринидад и Тобаго
|3
|2
|0
|1
|5:7
|-2
|6
|2.
|США
|3
|1
|1
|1
|6:2
|+4
|4
|3.
|Гватемала
|3
|1
|1
|1
|6:6
|0
|4
|4.
|Сент-Винсент и Гренадины
|3
|0
|0
|3
|4:21
|-17
|0