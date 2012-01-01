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    Сборная Гватемалы по футболу - Таблица

    Сайт http://www.fedefut.org/
    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. США 6 4 1 1 20:3 +17 13
    2. Тринидад и Тобаго 6 3 2 1 13:9 +4 11
    3. Гватемала 6 3 1 2 18:11 +7 10
    4. Сент-Винсент и Гренадины 6 0 0 6 6:34 -28 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. США 3 3 0 0 14:1 +13 9
    2. Гватемала 3 2 0 1 12:5 +7 6
    3. Тринидад и Тобаго 3 1 2 0 8:2 +6 5
    4. Сент-Винсент и Гренадины 3 0 0 3 2:13 -11 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Тринидад и Тобаго 3 2 0 1 5:7 -2 6
    2. США 3 1 1 1 6:2 +4 4
    3. Гватемала 3 1 1 1 6:6 0 4
    4. Сент-Винсент и Гренадины 3 0 0 3 4:21 -17 0
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