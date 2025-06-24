25 июня 2025 года на стадионе Shell Energy Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между командами Гваделупа и Гватемала. Обе команды продемонстрировали нестабильные результаты в последних играх турнира, что делает эту встречу очень важной для обеих сторон в плане набора очков.

Гваделупа

В последних матчах Гваделупа проигрывает в 3 матчах подряд, при этом команда демонстрирует хорошие результаты в атаке, забив 11 голов за последние 5 игр. Однако защита команды оставляет желать лучшего, поскольку она пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последние 5 матчах. Гваделупа забивает в 8 из 10 последних матчей, но при этом не может избежать больших поражений, как это было в играх с более сильными командами, такими как Ямайка и Панама. Тем не менее, Гваделупа всегда старается бороться и способна на забитые мячи, что делает их опасными соперниками.

Гватемала

Гватемала тоже не без проблем на протяжении последних игр. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру в последние 5 матчей, но в то же время пропускает 1.40 гола за игру, что также говорит о трудностях в обороне. В последней встрече с Панамой Гватемала проиграла 0:1, и на данный момент у команды есть проблемы с результативностью, поскольку она забивает редко. Несмотря на это, Гватемала будет бороться за победу в предстоящем матче и должна использовать слабые стороны Гваделупы в защите.

Факты о командах

Гваделупа

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Гватемала

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Не выигрывает в 2 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч Гваделупа – Гватемала

В этой встрече обе команды имеют свои сильные и слабые стороны. Гваделупа может создать проблемы в атаке, но их слабая оборона даст шанс Гватемале на забитые голы. В свою очередь, Гватемала также не отличается высокой результативностью, но может воспользоваться оборонительными ошибками соперника. Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать, что матч будет открытым и с большим количеством атак.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Гваделупы.

Рекомендованные ставки