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Прогноз на точный счет матча Гваделупа – Гватемала: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025

24 июня 2025 10:26
Гваделупа - Гватемала
25 июн. 2025, среда 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
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5.20
Точный счёт 2:1 в пользу Гваделупы
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25 июня 2025 года на стадионе Shell Energy Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между командами Гваделупа и Гватемала. Обе команды продемонстрировали нестабильные результаты в последних играх турнира, что делает эту встречу очень важной для обеих сторон в плане набора очков.

Гваделупа

В последних матчах Гваделупа проигрывает в 3 матчах подряд, при этом команда демонстрирует хорошие результаты в атаке, забив 11 голов за последние 5 игр. Однако защита команды оставляет желать лучшего, поскольку она пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последние 5 матчах. Гваделупа забивает в 8 из 10 последних матчей, но при этом не может избежать больших поражений, как это было в играх с более сильными командами, такими как Ямайка и Панама. Тем не менее, Гваделупа всегда старается бороться и способна на забитые мячи, что делает их опасными соперниками.

Гватемала

Гватемала тоже не без проблем на протяжении последних игр. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру в последние 5 матчей, но в то же время пропускает 1.40 гола за игру, что также говорит о трудностях в обороне. В последней встрече с Панамой Гватемала проиграла 0:1, и на данный момент у команды есть проблемы с результативностью, поскольку она забивает редко. Несмотря на это, Гватемала будет бороться за победу в предстоящем матче и должна использовать слабые стороны Гваделупы в защите.

Факты о командах

Гваделупа

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Гватемала

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не выигрывает в 2 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч Гваделупа – Гватемала

В этой встрече обе команды имеют свои сильные и слабые стороны. Гваделупа может создать проблемы в атаке, но их слабая оборона даст шанс Гватемале на забитые голы. В свою очередь, Гватемала также не отличается высокой результативностью, но может воспользоваться оборонительными ошибками соперника. Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать, что матч будет открытым и с большим количеством атак.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Гваделупы.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Гваделупы – коэффициент 5.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Гваделупы больше 1.5 – коэффициент 2.30

5.20
Точный счёт 2:1 в пользу Гваделупы
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Автор: Мещеряков Денис
Золотой кубок КОНКАКАФ Гватемала Гваделупа
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