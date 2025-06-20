21 июня на стадионе PayPal Park состоится ключевая игра в рамках группового этапа Кубка КОНКАКАФ – сборная Ямайки сразится с Гваделупой. Обе команды стартовали с поражений и находятся под давлением результата, особенно Ямайка, неожиданно проигравшая Гватемале. Матч обещает быть результативным и напряжeнным.

Ямайка

Сборная Ямайки обладает солидным подбором игроков, особенно в атаке. Несмотря на неудачный старт против Гватемалы (0:1), команда забивала в шести из восьми последних матчей, а в последних пяти встречах отличалась в среднем 1.8 раза за игру. При этом «регги-бойз» редко допускают крупные провалы в обороне – 1 пропущенный гол в среднем за матч. У команды есть потенциал вернуть уверенность в этом матче, особенно учитывая уязвимость соперника в защите.

Гваделупа

Гваделупа стабильно забивает – команда поражала ворота соперников в семи подряд матчах Кубка КОНКАКАФ, а средняя результативность за последние пять игр – 2.2 гола. Однако при всей атакующей активности команда не может наладить оборону: в последних пяти матчах пропущено 13 голов, то есть по 2.6 за игру. Даже в матче с Панамой (2:5) атака показала потенциал, но защита вновь подвела. В матче с Ямайкой стоит ждать открытого футбола.

Факты о командах:

Ямайка

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В 5 последних играх – 1.8 гола за матч

В обороне пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Уверенная победа над Гватемалой (3:0) за неделю до стартового поражения

Гваделупа

Забивает в 7 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд

В 5 последних играх – 2.2 гола за матч

В 5 последних играх – 2.6 пропущенных гола за матч

Не сыграла «на ноль» в последних 12 матчах турнира

Прогноз на матч Ямайка – Гваделупа

Обе команды нуждаются в очках, и это придаст матчу дополнительную динамику. Ямайка выглядит более организованной, особенно в обороне, но не может рассчитывать на лeгкую победу. Гваделупа, несмотря на уязвимость в защите, стабильно создаeт моменты. Скорее всего, команды обменяются голами, но класс и структура Ямайки позволят склонить чашу весов в свою пользу.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу Ямайки.

Рекомендованные ставки: