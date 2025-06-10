11 июня 2025 года в рамках 5 тура Квалификации к чемпионату мира в Северной Америке сборная Ямайки примет Гватемалу на стадионе Independence Park. Обе команды делят первое место в группе с девятью очками и идут без потерь, что делает этот матч потенциально решающим в борьбе за лидерство.

Ямайка

Сборная Ямайки демонстрирует стабильную и результативную игру. Команда выиграла все три матча квалификации, при этом забив восемь голов и пропустив лишь пять. Ямайцы побеждают в четырех последних матчах турнира и всегда забивают. Лучшую результативность в составе демонстрирует Кахим Диксон, на счету которого два мяча в восьми матчах. Несмотря на минимальную победу над Британскими Виргинскими островами (1:0), «Рэгги Бойз» показали надежность в обороне и доминирование по ходу встречи.

Гватемала

Сборная Гватемалы также выиграла три игры подряд и возглавляет таблицу группы. Самая яркая победа пришлась на матч против Доминиканской Республики (4:2), где команда продемонстрировала атакующий потенциал, но также выявила уязвимость в защите. Гватемала пропускает в шести последних матчах подряд, что может сыграть ключевую роль против организованной атаки ямайцев. Лучшим снайпером команды является Оскар Сантис с тремя мячами в пяти матчах.

Факты о командах

Ямайка

Побеждает в 4 последних матчах в рамках квалификации

Забивает в 5 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Гватемала

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в 6 матчах подряд, в среднем – 1.20 гола за игру

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 6 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 0.75 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Ямайка 3 : 0 Гватемала Товарищеские матчи. Сборные, Гватемала 0 : 0 Ямайка Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 5 тур Гватемала 2 : 1 Ямайка Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур Ямайка 2 : 1 Гватемала

Прогноз на матч

Обе сборные уверенно выступают в отборе, однако по качеству игры и сбалансированности состава преимущество на стороне Ямайки. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне и атаке, тогда как Гватемала склонна к допущению ошибок в защите. Ожидается упорный матч, где шансы на победу чуть выше у хозяев поля. Оборона гостей вряд ли сможет справиться с напором атакующего трио ямайцев.

Обе команды, скорее всего, забьют, но перевес в счете останется за Ямайкой. Ставка на минимальную победу хозяев выглядит наиболее логичной на фоне последних тенденций.

Точный счeт: 2:1 в пользу Ямайки

Рекомендованные ставки: