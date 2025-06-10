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Прогноз на точный счет матча Ямайка – Гватемала: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 10:08
Ямайка - Гватемала
11 июн. 2025, среда 02:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа E, 5 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Ямайки
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11 июня 2025 года в рамках 5 тура Квалификации к чемпионату мира в Северной Америке сборная Ямайки примет Гватемалу на стадионе Independence Park. Обе команды делят первое место в группе с девятью очками и идут без потерь, что делает этот матч потенциально решающим в борьбе за лидерство.

Ямайка

Сборная Ямайки демонстрирует стабильную и результативную игру. Команда выиграла все три матча квалификации, при этом забив восемь голов и пропустив лишь пять. Ямайцы побеждают в четырех последних матчах турнира и всегда забивают. Лучшую результативность в составе демонстрирует Кахим Диксон, на счету которого два мяча в восьми матчах. Несмотря на минимальную победу над Британскими Виргинскими островами (1:0), «Рэгги Бойз» показали надежность в обороне и доминирование по ходу встречи.

Гватемала

Сборная Гватемалы также выиграла три игры подряд и возглавляет таблицу группы. Самая яркая победа пришлась на матч против Доминиканской Республики (4:2), где команда продемонстрировала атакующий потенциал, но также выявила уязвимость в защите. Гватемала пропускает в шести последних матчах подряд, что может сыграть ключевую роль против организованной атаки ямайцев. Лучшим снайпером команды является Оскар Сантис с тремя мячами в пяти матчах.

Факты о командах

Ямайка

  • Побеждает в 4 последних матчах в рамках квалификации
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Гватемала

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 6 матчах подряд, в среднем – 1.20 гола за игру

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Ямайка
3 : 0
11.06.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Гватемала
0 : 0
12.11.2023
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 5 тур
Гватемала
2 : 1
13.10.2012
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур
Ямайка
2 : 1
09.06.2012
Гватемала

Прогноз на матч

Обе сборные уверенно выступают в отборе, однако по качеству игры и сбалансированности состава преимущество на стороне Ямайки. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне и атаке, тогда как Гватемала склонна к допущению ошибок в защите. Ожидается упорный матч, где шансы на победу чуть выше у хозяев поля. Оборона гостей вряд ли сможет справиться с напором атакующего трио ямайцев.

Обе команды, скорее всего, забьют, но перевес в счете останется за Ямайкой. Ставка на минимальную победу хозяев выглядит наиболее логичной на фоне последних тенденций.

Точный счeт: 2:1 в пользу Ямайки

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Ямайки – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Ямайки больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Ямайки
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Гватемала Ямайка
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