11 июня 2025 года в рамках 5 тура Квалификации к чемпионату мира в Северной Америке сборная Ямайки примет Гватемалу на стадионе Independence Park. Обе команды делят первое место в группе с девятью очками и идут без потерь, что делает этот матч потенциально решающим в борьбе за лидерство.
Ямайка
Сборная Ямайки демонстрирует стабильную и результативную игру. Команда выиграла все три матча квалификации, при этом забив восемь голов и пропустив лишь пять. Ямайцы побеждают в четырех последних матчах турнира и всегда забивают. Лучшую результативность в составе демонстрирует Кахим Диксон, на счету которого два мяча в восьми матчах. Несмотря на минимальную победу над Британскими Виргинскими островами (1:0), «Рэгги Бойз» показали надежность в обороне и доминирование по ходу встречи.
Гватемала
Сборная Гватемалы также выиграла три игры подряд и возглавляет таблицу группы. Самая яркая победа пришлась на матч против Доминиканской Республики (4:2), где команда продемонстрировала атакующий потенциал, но также выявила уязвимость в защите. Гватемала пропускает в шести последних матчах подряд, что может сыграть ключевую роль против организованной атаки ямайцев. Лучшим снайпером команды является Оскар Сантис с тремя мячами в пяти матчах.
Факты о командах
Ямайка
- Побеждает в 4 последних матчах в рамках квалификации
- Забивает в 5 последних матчах
- Средняя результативность – 1.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
Гватемала
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- Средняя результативность – 1.60 гола за игру
- Пропускает в 6 матчах подряд, в среднем – 1.20 гола за игру
Прогноз на матч
Обе сборные уверенно выступают в отборе, однако по качеству игры и сбалансированности состава преимущество на стороне Ямайки. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне и атаке, тогда как Гватемала склонна к допущению ошибок в защите. Ожидается упорный матч, где шансы на победу чуть выше у хозяев поля. Оборона гостей вряд ли сможет справиться с напором атакующего трио ямайцев.
Обе команды, скорее всего, забьют, но перевес в счете останется за Ямайкой. Ставка на минимальную победу хозяев выглядит наиболее логичной на фоне последних тенденций.
Точный счeт: 2:1 в пользу Ямайки
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Ямайки – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал Ямайки больше 1.5 – коэффициент 2.05