Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду

Состоялись очередные матч отбора ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ. Главной неожиданностью третьего тура можно считать выездное поражение сборной США в матче с Гватемалой. А вот мексиканцы свой матч выиграли, обыграв Канаду со счетом 3:0.

Чемпионат мира. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й тур

Группа B

Ямайка – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уостон, 16; 2:0 - Акоста, 67.

Гаити – Панама – 0:0

Группа A

Сальвадор – Гондурас – 2:2 (0:0)

Канада – Мексика – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 - Эрнандес, 31; 0:2 – Лосано, 39; 0:3 - Корона, 72.

Группа C

Гватемала – США – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Моралес, 7; 2:0 - Руис, 15.