Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию

ФИФА признала экс-главу Федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса виновным по делу о взятках и коррупции. Функционер уличен в противозаконных действиях в период с 2009 по 2015 год, когда находился в должности.

Примечательно, что Хименес был членом комитета ФИФА по честной игре и социальной ответственности.

На данном этапе Хименес получил пожизненный запрет на осуществление деятельности, связанной с футболом. Суд вынесет гватемальцу развернутый приговор 28 апреля.