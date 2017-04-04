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    Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию

    ФИФА признала экс-главу Федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса виновным по делу о взятках и коррупции. Функционер уличен в противозаконных действиях в период с 2009 по 2015 год, когда находился в должности.

    Примечательно, что Хименес был членом комитета ФИФА по честной игре и социальной ответственности.

    На данном этапе Хименес получил пожизненный запрет на осуществление деятельности, связанной с футболом. Суд вынесет гватемальцу развернутый приговор 28 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 апреля 2017, 06:19

      У нас за это могут только повысить.

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 4 апреля 2017, 05:21

      наших чинуш не чем не испугаешь,все равно будут брать))

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