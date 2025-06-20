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Прогноз на точный счет матча Гватемала – Панама: Кубок КОНКАКАФ, 21 июня 2025

20 июня 2025 9:34
Гватемала - Панама
21 июн. 2025, суббота 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу Панамы
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Во втором туре Кубка КОНКАКАФ на Q2 Stadium в Техасе сразятся Гватемала и Панама – две команды, уверенно начавшие турнир с побед. Гватемала неожиданно одолела Ямайку, а Панама не оставила шансов Гваделупе. Обе сборные продемонстрировали атакующую мощь и стремление к прогрессу, что обещает результативный и зрелищный матч.

Гватемала

Гватемала приятно удивила стартом турнира, взяв три очка в матче с Ямайкой, где ключевым стал гол, забитый во втором тайме. В последних пяти играх команда показывает неплохую форму: 8 голов при 7 пропущенных. Однако оборона остаeтся уязвимой – 1.4 пропущенных в среднем за матч. Гватемальцы стараются играть первым номером против сопоставимых по уровню соперников, активно используя фланги и быстрые атаки. Но под давлением более мощных сборных команда часто теряет структуру.

Панама

Панама стартовала в турнире ещe ярче, разгромив Гваделупу 5:2, и продолжила свою победную серию до трeх матчей подряд. В этой серии они оформили 12 голов, что делает их одной из самых результативных сборных начала турнира. Панамцы играют в агрессивный футбол с акцентом на индивидуальные качества атакующих игроков. При этом оборона Панамы нестабильна – 10 пропущенных за 5 последних встреч, включая матчи квалификации и товарищеские встречи. Тем не менее, атакующий потенциал компенсирует огрехи в защите.

Факты о командах:

Гватемала

  • В последних 5 матчах: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
  • В среднем 1.6 гола за матч, 1.4 – пропущенных
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Панама

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.4 гола за матч, 2.0 – пропущенных
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах Кубка КОНКАКАФ

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
2 : 0
13.01.2013
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
3 : 0
11.01.2013
Гватемала

Прогноз на матч Гватемала – Панама

Матч обещает стать открытым и результативным. Гватемала продемонстрировала готовность бороться даже с сильными командами, но оборонительные проблемы дают Панаме серьeзное преимущество. Панамцы находятся на пике формы в атаке и обладают игроками, способными создавать моменты при любой ситуации. Вероятность обмена голами высокая, но класс Панамы выше, и это может сказаться во втором тайме.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Панамы.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу Панамы – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 1.90

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу Панамы
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Автор: Рассказов Михаил
Золотой кубок КОНКАКАФ Панама Гватемала
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