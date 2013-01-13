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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Гватемала
Панама - Гватемала: обзор матча 13 января 2013
Панама
13.01.2013, воскресенье, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панама - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
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28.06.2026
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24.06.2026
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