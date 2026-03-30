Алжир – Уругвай: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.15

30 марта 2026 10:28
Алжир - Уругвай
31 мар. 2026, вторник 22:30 | Товарищеские матчи. Сборные
3.15
Победа Алжира
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Алжира примет сборную Уругвая. Хозяева подходят к матчу после разгрома Гватемалы (7:0), тогда как гости сыграли вничью с Англией (1:1). Алжир демонстрирует фантастическую атакующую форму, тогда как Уругвай испытывает проблемы в товарищеских матчах.

Алжир

Сборная Алжира находится в великолепной форме. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а в товарищеских встречах побеждает в 3 последних таких играх. Атака алжирцев впечатляет: они забивают в 9 из 11 последних матчей и обязательно забивают в 5 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх пустынные лисы забили 12 голов (2.40 в среднем) и пропустили всего 3 (0.60 в среднем). В последнем матче команда разгромила Гватемалу (7:0), продемонстрировав мощь своей атаки. В единственной личной встрече с Уругваем (2009 год) алжирцы одержали победу 1:0.

Уругвай

Сборная Уругвая подходит к матчу в непростой форме, особенно в товарищеских встречах. Команда не может выиграть в 3 последних таких матчах. В последних 5 играх уругвайцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). Атака выглядит нестабильной, а оборона уязвимой, что подтверждается поражением от США (1:5). Однако в целом Уругвай выступает стабильно: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В последней игре с Англией уругвайцы показали характер, сыграв вничью 1:1.

Факты о командах

Алжир

  • Победа в последнем матче над Гватемалой (7:0)
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах подряд
  • В последних 5 играх: 2.40 гола забито, 0.60 пропущено в среднем
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Атака мощная, оборона надeжна
  • Победа в единственной личной встрече с Уругваем (1:0)

Уругвай

  • Ничья в последнем матче с Англией (1:1)
  • Не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Атака нестабильна, оборона уязвима
  • Поражение от США (1:5) показывает проблемы в защите
  • Испытывает трудности в товарищеских встречах

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2009 году и завершилась победой Алжира (1:0). Этот результат может дать психологическое преимущество хозяевам.

Прогноз на матч Алжир – Уругвай

Ожидается встреча команды в фантастической атакующей форме (Алжир) против коллектива, испытывающего проблемы в товарищеских матчах (Уругвай). Алжир забивает 2.40 гола за игру, имеет надeжную оборону (0.60 пропущенных) и только что разгромил Гватемалу 7:0. Уругвай, напротив, не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах, пропускает 1.40 гола за игру и имеет проблемы в защите. Учитывая атакующую мощь хозяев, их отличную форму и проблемы гостей в товарищеских встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Алжира с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа Алжира – коэффициент 3.15
  • Фора Алжира (-1)

3.15
Победа Алжира
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Уругвай Алжир
