Алжир – Уругвай: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.15

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Алжира примет сборную Уругвая. Хозяева подходят к матчу после разгрома Гватемалы (7:0), тогда как гости сыграли вничью с Англией (1:1). Алжир демонстрирует фантастическую атакующую форму, тогда как Уругвай испытывает проблемы в товарищеских матчах.
Алжир
Сборная Алжира находится в великолепной форме. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а в товарищеских встречах побеждает в 3 последних таких играх. Атака алжирцев впечатляет: они забивают в 9 из 11 последних матчей и обязательно забивают в 5 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх пустынные лисы забили 12 голов (2.40 в среднем) и пропустили всего 3 (0.60 в среднем). В последнем матче команда разгромила Гватемалу (7:0), продемонстрировав мощь своей атаки. В единственной личной встрече с Уругваем (2009 год) алжирцы одержали победу 1:0.
Уругвай
Сборная Уругвая подходит к матчу в непростой форме, особенно в товарищеских встречах. Команда не может выиграть в 3 последних таких матчах. В последних 5 играх уругвайцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). Атака выглядит нестабильной, а оборона уязвимой, что подтверждается поражением от США (1:5). Однако в целом Уругвай выступает стабильно: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В последней игре с Англией уругвайцы показали характер, сыграв вничью 1:1.
Факты о командах
Алжир
Уругвай
Личные встречи
Единственная личная встреча состоялась в 2009 году и завершилась победой Алжира (1:0). Этот результат может дать психологическое преимущество хозяевам.
Прогноз на матч Алжир – Уругвай
Ожидается встреча команды в фантастической атакующей форме (Алжир) против коллектива, испытывающего проблемы в товарищеских матчах (Уругвай). Алжир забивает 2.40 гола за игру, имеет надeжную оборону (0.60 пропущенных) и только что разгромил Гватемалу 7:0. Уругвай, напротив, не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах, пропускает 1.40 гола за игру и имеет проблемы в защите. Учитывая атакующую мощь хозяев, их отличную форму и проблемы гостей в товарищеских встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Алжира с возможным «сухим» матчем.
