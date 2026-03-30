Австрия – Южная Корея: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.55

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Австрии примет сборную Южной Кореи. Хозяева подходят к матчу после разгрома Ганы (5:1), тогда как гости потерпели крупное поражение от Кот-д’Ивуара (0:4). Австрия демонстрирует фантастическую атакующую форму, тогда как Южная Корея переживает серьeзные проблемы.

Сборная Австрии находится в великолепной форме. Команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах и обязательно забивает в 6 таких встречах подряд. В последних 5 играх австрийцы забили 18 голов (3.60 в среднем) – выдающийся показатель. Оборона также выглядит надeжно: всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах (0.60 в среднем). В последней игре против Ганы команда продемонстрировала мощь атаки, забив 5 голов. Общая форма стабильна: Австрия не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Домашнее поле станет дополнительным преимуществом для хозяев.

Сборная Южной Кореи подходит к матчу в кризисном состоянии после разгромного поражения от Кот-д’Ивуара (0:4). В последних 5 играх корейцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Оборона выглядит крайне уязвимой, особенно после поражения от Бразилии (0:5) и Кот-д’Ивуара (0:4). Однако есть и позитивная тенденция: Южная Корея не проигрывает в 10 последних гостевых товарищеских матчах – впечатляющая выездная серия, которая может помочь команде в этой встрече.

Прогноз на матч Австрия – Южная Корея

Ожидается встреча команды в фантастической атакующей форме (Австрия) с коллективом, переживающим кризис (Южная Корея). Австрия забивает 3.60 гола за игру, имеет надeжную оборону и играет дома. Южная Корея пропускает 1.80 гола за игру и только что потерпела разгромное поражение. Однако корейцы имеют впечатляющую выездную серию в товарищеских матчах (10 матчей без поражений), что может помочь им избежать крупного поражения. Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Австрии с высокой результативностью.

