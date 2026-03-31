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  • Австрия – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Австрия – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 20:35
Австрия
31.03.2026, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Южная Корея
48' М. Забитцер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
(К) ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
13
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
24
Джин Гю Ким
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЦФ
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
18
Романо Шмид
АП
14
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
10
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
0
Хек-Гю Квон
ЦП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
25
Джи-Сон Ом
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-3-3-1
13
Пенц
15
Линхарт
23
Фридль
16
Мвене
9
Забитцер
20
Лаймер
4
Шлагер
19
Баумгартнер
24
Ваннер
21
Виммер
7
Арнаутович
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
4
Мин-Джэ
3
Ким
13
Ли
22
Соль
2
Ли
24
Ким
8
Сын Хо
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
21
Виммер
5
Пош
5
Пош
21
Виммер
15
Линхарт
25
Свобода
25
Свобода
15
Линхарт
23
Фридль
8
Алаба
8
Алаба
23
Фридль
4
Шлагер
22
Прасс
22
Прасс
4
Шлагер
9
Забитцер
10
Гриллич
10
Гриллич
9
Забитцер
16
Мвене
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
16
Мвене
24
Ваннер
6
Зайвальд
6
Зайвальд
24
Ваннер
20
Лаймер
18
Шмид
18
Шмид
20
Лаймер
19
Баумгартнер
14
Калайджич
14
Калайджич
19
Баумгартнер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
3
Ким
5
Тхэ-Хен
5
Тхэ-Хен
3
Ким
24
Ким
5
Хонг
5
Хонг
24
Ким
8
Сын Хо
0
Квон
0
Квон
8
Сын Хо
13
Ли
20
Ян
20
Ян
13
Ли
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
22
Соль
25
Ом
25
Ом
22
Соль
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Австрия
Южная Корея
1
Александер Шлагер
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
10
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
17
Джун-Хо Ба
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шлагер
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
10
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
17
Джун-Хо Ба
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Австрия - Южная Корея
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
487
386
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Австрия против Южной Кореи на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Южная Корея

Австрия – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея Австрия
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