31.03.2026, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
3-3-3-1
13
Пенц
15
Линхарт
23
Фридль
16
Мвене
9
Забитцер
20
Лаймер
4
Шлагер
19
Баумгартнер
24
Ваннер
21
Виммер
7
Арнаутович
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
4
Мин-Джэ
3
Ким
13
Ли
22
Соль
2
Ли
24
Ким
8
Сын Хо
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
21
Виммер
5
Пош
5
Пош
21
Виммер
15
Линхарт
25
Свобода
25
Свобода
15
Линхарт
23
Фридль
8
Алаба
8
Алаба
23
Фридль
4
Шлагер
22
Прасс
22
Прасс
4
Шлагер
9
Забитцер
10
Гриллич
10
Гриллич
9
Забитцер
16
Мвене
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
16
Мвене
24
Ваннер
6
Зайвальд
6
Зайвальд
24
Ваннер
20
Лаймер
18
Шмид
18
Шмид
20
Лаймер
19
Баумгартнер
14
Калайджич
14
Калайджич
19
Баумгартнер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
3
Ким
5
Тхэ-Хен
5
Тхэ-Хен
3
Ким
24
Ким
5
Хонг
5
Хонг
24
Ким
8
Сын Хо
0
Квон
0
Квон
8
Сын Хо
13
Ли
20
Ян
20
Ян
13
Ли
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
22
Соль
25
Ом
25
Ом
22
Соль
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Австрия
Южная Корея
1
Александер Шлагер
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
10
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
17
Джун-Хо Ба
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шлагер
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
10
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
17
Джун-Хо Ба
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Австрия - Южная Корея
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
487
386
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Австрия против Южной Кореи на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Южная Корея
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»