Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы

    Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы

    Полиция задержала главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье по делу о возможном расизме в период работы в «Ницце».

    • Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».
    • Гальтье принял «ПСЖ» прошлым летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

    По информации RMC Sport, тренер и его сын дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

    Гальтье могут посадить в тюрьму на срок до трех лет, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

    Новости по теме
    Стало известно, когда «ПСЖ» сменит главного тренера
    Тренер «ПСЖ» Гальтье ведет переговоры с саудовским клубом
    Во Франции сообщили, сколько Гальтье получит за увольнение из «ПСЖ» 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4319

      Ziklop 4 минуты назад

      глядишь к 2025 году вся ЕС (и не только) захлебнется в восстаниях, сейчас хаос управляемый, но обязательно перерастёт в неуправляемый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29966

      JTherry 28 минут назад

      после беспорядков во Франции, устроенных после убийства подростка полицией в Нантере, половина населения будет сидеть в тюрьме (вместе с Гальтье), другая половина будет охранять... так что ему будет некогда скучать...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      vaisboston 50 минут назад

      Базар не фильтровал.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20739

      Cleaner 1 час назад

      А Гальтье подаск иск, что он этого не говорил, и посадят того, кто хотел оклеветать Гальтье. То есть Экс-директора «Ниццы»...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1198

      Александр52 1 час назад

      Франция сошла с ума. Уже не знают какую ещё жертву выбрать, чтобы угодить футбольным фанатам. Расизм плохо, но поиск блох ещё хуже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Бананами барыжил...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 