Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы

Полиция задержала главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье по делу о возможном расизме в период работы в «Ницце».

Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

Гальтье принял «ПСЖ» прошлым летом.

До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

По информации RMC Sport, тренер и его сын дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Гальтье могут посадить в тюрьму на срок до трех лет, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.