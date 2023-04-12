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    «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме

    Главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье обвинили в использовании расистских высказываний, когда он возглавлял «Ниццу».

    По информации RMC Sport, экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье в электронном письме владельцам клуба в 2022 году обвинил Гальтье в использовании расистских и дискриминационных слов. Фурнье процитировал диалог с тренером «ПСЖ», когда он еще работал в «Ницце».

    «Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся у меня разговоре и спросил его, правда ли все это.

    Он ответил, что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

    Гальтье сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих». Затем он добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – прим. «Бомбардира»), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».

    [У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи», – написал Фурнье боссам «Ниццы».

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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    Источник: RMC Sport

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    12.04.2023 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 7 часов назад

      Родной уже как 5 лет 63% жителей Франции арабы, да черные

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