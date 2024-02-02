Экс-тренер «ПСЖ» похвалил Слуцкого

Главный тренер катарского «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье оценил качества своего коллеги Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа».
«Знаю, что Леонид Слуцкий – прекрасный специалист, который добился большого успеха.
Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», – рассказал француз.
- 57-летний Гальтье ранее тренировал «ПСЖ».
- В четверг «Аль-Духаиль» и «Шанхай Шэньхуа» играли в Кубке равноправия.
- Команда Слуцкого победила со счетом 1:0.