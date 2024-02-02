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    Экс-тренер «ПСЖ» похвалил Слуцкого

    Главный тренер катарского «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье оценил качества своего коллеги Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа».

    «Знаю, что Леонид Слуцкий – прекрасный специалист, который добился большого успеха.

    Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», – рассказал француз.

    • 57-летний Гальтье ранее тренировал «ПСЖ».
    • В четверг «Аль-Духаиль» и «Шанхай Шэньхуа» играли в Кубке равноправия.
    • Команда Слуцкого победила со счетом 1:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2024 15:15
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