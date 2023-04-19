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    Гальтье может получить три года тюрьмы за расистские высказывания

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может попасть в тюрьму за расистские высказывания.

    • Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».
    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

    По информации RMC Sport, в пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела по предполагаемой расовой дискриминации.

    В офисе «Ниццы» прошли обыски. Следователи также опросили президента клуба Жан-Пьера Ривера.

    Если обвинения будут доказаны, Гальтье может получить до трех лет тюрьмы и штраф на 45 000 евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1709

      Fialet 34 секунды назад

      Охренеть, у них там помешательство на расовой почве.

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