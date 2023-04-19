Гальтье может получить три года тюрьмы за расистские высказывания

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может попасть в тюрьму за расистские высказывания.

Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

Гальтье принял «ПСЖ» летом.

До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

По информации RMC Sport, в пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела по предполагаемой расовой дискриминации.

В офисе «Ниццы» прошли обыски. Следователи также опросили президента клуба Жан-Пьера Ривера.

Если обвинения будут доказаны, Гальтье может получить до трех лет тюрьмы и штраф на 45 000 евро.