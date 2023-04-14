«ПСЖ» отреагировал на расистский скандал с участием Гальтье

«ПСЖ» на пресс-конференции выразил поддержку главному тренеру Кристофу Гальтье, который попал в расистский скандал.
«Мы поддерживаем Гальтье после многочисленных и недопустимых угроз в его адрес. Правосудие должно установить правду. Мы против проявления нетерпимости.
«ПСЖ» будет и впредь бороться с расизмом и другими видами дискриминации», – сказал клуб в официальном заявлении.
- Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».
- Гальтье принял «ПСЖ» летом.
- До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
Источник: официальный сайт «ПСЖ»