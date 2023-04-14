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    «ПСЖ» отреагировал на расистский скандал с участием Гальтье

    «ПСЖ» на пресс-конференции выразил поддержку главному тренеру Кристофу Гальтье, который попал в расистский скандал.

    «Мы поддерживаем Гальтье после многочисленных и недопустимых угроз в его адрес. Правосудие должно установить правду. Мы против проявления нетерпимости.

    «ПСЖ» будет и впредь бороться с расизмом и другими видами дискриминации», – сказал клуб в официальном заявлении.

    • Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».
    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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