«ПСЖ» отреагировал на расистский скандал с участием Гальтье

«ПСЖ» на пресс-конференции выразил поддержку главному тренеру Кристофу Гальтье, который попал в расистский скандал.

«Мы поддерживаем Гальтье после многочисленных и недопустимых угроз в его адрес. Правосудие должно установить правду. Мы против проявления нетерпимости.

«ПСЖ» будет и впредь бороться с расизмом и другими видами дискриминации», – сказал клуб в официальном заявлении.