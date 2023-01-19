Кристоф Гальтье - статистика
Тренер
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Гальтье
|Команда
|ПСЖ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Гальтье
|Команда
|ПСЖ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|ПСЖ
|0 : 2
|Ренн
|Франция. Лига 1, 28 тур
|02.04.2023
|ПСЖ
|0 : 1
|Лион
|Франция. Лига 1, 29 тур
|08.04.2023
|Ницца
|0 : 2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Матч
|19.01.2023
|Сборная Эр-Рияда
|4 : 5
|ПСЖ