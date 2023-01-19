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    Кристоф Гальтье - статистика

    Тренер
    Имя Кристоф
    Фамилия Гальтье
    Команда ПСЖ
    Гражданство Франция
    Дата рождения 28 августа 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 ПСЖ 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 28 тур
    02.04.2023 ПСЖ 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 29 тур
    08.04.2023 Ницца 0 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПСЖ 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2023 Сборная Эр-Рияда 4 : 5 ПСЖ
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