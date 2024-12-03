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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
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Кристоф Гальтье
Новости
Кристоф Гальтье - новости
Неом
Франция
28 августа 1966 (60)
Тренер
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Новости
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.12.03 21:56
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан»
2024.04.20 11:11
3
Экс-тренер «ПСЖ» похвалил Слуцкого
2024.02.02 15:15
Товарищеский матч. «Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Катара во главе с Гальтье (1:0)
2024.02.01 21:29
1
Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье назвал лучшего игрока в мире – это не Месси
2023.10.27 20:42
4
Сын бывшего тренера «ПСЖ» был арестован
2023.10.17 14:21
Фото
Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье возглавил команду из Катара
2023.10.12 12:58
Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье нашел новую команду
2023.10.07 10:59
«Марсель» хочет пригласить скандального экс-тренера «ПСЖ»
2023.09.26 14:26
«ПСЖ» объявил об уходе арестованного Гальтье
2023.07.05 12:26
2
«ПСЖ» расторг контракт с арестованным Гальтье
2023.07.04 21:48
2
Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков
2023.07.03 21:46
«ПСЖ» придется отложить назначение нового тренера из-за ареста Гальтье
2023.06.30 17:00
Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы
2023.06.30 12:36
5
Стало известно, когда «ПСЖ» сменит главного тренера
2023.06.26 07:24
Тренер «ПСЖ» Гальтье ведет переговоры с саудовским клубом
2023.06.19 08:45
Во Франции сообщили, сколько Гальтье получит за увольнение из «ПСЖ»
2023.06.12 22:16
«Наполи» рассматривает двух французских тренеров
2023.06.10 18:14
2
«ПСЖ» сегодня уволит Гальтье (L’Equipe)
2023.06.03 09:30
2
В «ПСЖ» опровергли слова Гальтье об уходе Месси
2023.06.01 20:50
1
⚡ Месси уходит из «ПСЖ»: Гальтье подтвердил
2023.06.01 14:41
1
Гальтье объяснил, почему «ПСЖ» не должен его увольнять
2023.05.28 12:07
Гальтье: «Месси провел этот сезон намного лучше предыдущего»
2023.05.26 20:10
«Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти
2023.05.19 17:30
4
Месси выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»: его досрочно вернули в состав в результате тайных договоренностей
2023.05.12 15:32
Тренер «ПСЖ» Гальтье впервые прокомментировал отстранение Месси
2023.05.05 15:49
1
Гальтье назвал клуб, в котором видит себя в следующем сезоне
2023.04.20 18:18
Гальтье может получить три года тюрьмы за расистские высказывания
2023.04.19 14:55
1
«ПСЖ» отреагировал на расистский скандал с участием Гальтье
2023.04.14 19:07
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