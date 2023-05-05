Тренер «ПСЖ» Гальтье впервые прокомментировал отстранение Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о ситуации с Лионелем Месси.

Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.

Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.

35-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2022/23.

«В начале недели руководство сообщило мне об отстранении Лео. Как только я узнал об этом, сразу же взял на себя обязательство не комментировать данное решение.

Меня только проинформировали, и я подчиняюсь. Когда Месси вернется, посмотрим, что будет», – сказал Гальтье.

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