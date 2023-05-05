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    • Тренер «ПСЖ» Гальтье впервые прокомментировал отстранение Месси

    Тренер «ПСЖ» Гальтье впервые прокомментировал отстранение Месси

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о ситуации с Лионелем Месси.

    • Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.
    • Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.
    • 35-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2022/23.

    «В начале недели руководство сообщило мне об отстранении Лео. Как только я узнал об этом, сразу же взял на себя обязательство не комментировать данное решение.

    Меня только проинформировали, и я подчиняюсь. Когда Месси вернется, посмотрим, что будет», – сказал Гальтье.

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    Источник: RMC Sport

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    05.05.2023 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 5 мая, 19:28

      Гальтье честный тренер. А кем было принято решение о наказании Месси ? Кто то же это сделал ? Кампуш ? Шейхи?

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