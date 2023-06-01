В «ПСЖ» опровергли слова Гальтье об уходе Месси

Для Месси это будет последний матч в сезоне. А с кем ещё в этом сезоне сыграют остальные игроки ПСЖ? Если матч против «Клермона» последний матч сезона?
В «ПСЖ» отреагировали на новость, что Лионель Месси покидает клуб.
Об этом сегодня заявил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.
«Кристоф Гальтье оговорился, когда сказал, что матч против «Клермона» станет последним для Месси в «ПСЖ».
Для него он станет последним в этом сезоне», – объяснили в клубной пресс-службе.
Впрочем, как уточняет Le Parisien, комментарий «ПСЖ» никак не меняет ситуацию – Месси уйдет из команды этим летом.