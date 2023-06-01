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    В «ПСЖ» опровергли слова Гальтье об уходе Месси

    В «ПСЖ» отреагировали на новость, что Лионель Месси покидает клуб.

    Об этом сегодня заявил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

    «Кристоф Гальтье оговорился, когда сказал, что матч против «Клермона» станет последним для Месси в «ПСЖ».

    Для него он станет последним в этом сезоне», – объяснили в клубной пресс-службе.

    Впрочем, как уточняет Le Parisien, комментарий «ПСЖ» никак не меняет ситуацию – Месси уйдет из команды этим летом.

    • «Аль-Хиляль» готов заплатить аргентинцу 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.
    • Также к форварду есть интерес в АПЛ и от «Барселоны».

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    Источник: Le Parisien

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    01.06.2023 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +518

      cska1948 1 июня, 21:13

      Для Месси это будет последний матч в сезоне. А с кем ещё в этом сезоне сыграют остальные игроки ПСЖ? Если матч против «Клермона» последний матч сезона?

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