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    Месси получил предложение из АПЛ: клуб играет в еврокубках

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ

    По информации Ole, 35-летний аргентинец получил несколько предложений. Помимо «Аль-Хиляля» Месси попытается подписать «Интер» из Майами и клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.

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    Источник: Ole

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    Сегодня, 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3659

      acor94 2 часа назад

      Новый замок, что тут думать. От одних шейхов к другим. Кстати, насколько я помню Роналду тоже должен был туда перейти, если клуб выйдет в ЛЧ. Это было одно из условий контракта с саудитами.

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