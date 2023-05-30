Месси получил предложение из АПЛ: клуб играет в еврокубках

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ

По информации Ole, 35-летний аргентинец получил несколько предложений. Помимо «Аль-Хиляля» Месси попытается подписать «Интер» из Майами и клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.