Месси получил предложение из АПЛ: клуб играет в еврокубках

Новый замок, что тут думать. От одних шейхов к другим. Кстати, насколько я помню Роналду тоже должен был туда перейти, если клуб выйдет в ЛЧ. Это было одно из условий контракта с саудитами.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ
По информации Ole, 35-летний аргентинец получил несколько предложений. Помимо «Аль-Хиляля» Месси попытается подписать «Интер» из Майами и клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- «Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.