Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль».

По информации Foot Mercato, аргентинец выбирает между «Барселоной» и саудовским клубом и склоняется ко второму варианту.

«Аль-Хиляль» предложил Месси двухлетний контракт на сумму 1,2 миллиарда евро. Отец Месси уже принял это предложение – он получит крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.