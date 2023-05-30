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    • Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда

    Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль».

    По информации Foot Mercato, аргентинец выбирает между «Барселоной» и саудовским клубом и склоняется ко второму варианту.

    «Аль-Хиляль» предложил Месси двухлетний контракт на сумму 1,2 миллиарда евро. Отец Месси уже принял это предложение – он получит крупнейшие комиссионные в истории футбола.

    Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

    • Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».
    • Лео провел в Париже 2 сезона.
    • Оба стали чемпионскими.

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    Источник: Foot Mercato

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