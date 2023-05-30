Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль».
По информации Foot Mercato, аргентинец выбирает между «Барселоной» и саудовским клубом и склоняется ко второму варианту.
«Аль-Хиляль» предложил Месси двухлетний контракт на сумму 1,2 миллиарда евро. Отец Месси уже принял это предложение – он получит крупнейшие комиссионные в истории футбола.
Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
- Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».
- Лео провел в Париже 2 сезона.
- Оба стали чемпионскими.
Источник: Foot Mercato