Главный тренер «Порту» заявил о превосходстве его команды над «Арсеналом»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, по пенальти 2:4) сказал, что его команд заслуживала выход в следующий раунд.

«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

Знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал». Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.

Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – сказал Консейсау.