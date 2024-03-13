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    • Главный тренер «Порту» заявил о превосходстве его команды над «Арсеналом»

    Главный тренер «Порту» заявил о превосходстве его команды над «Арсеналом»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, по пенальти 2:4) сказал, что его команд заслуживала выход в следующий раунд.

    «Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

    Знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал». Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.

    Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – сказал Консейсау.

    • В первом матче 1/8 финала «Порту» победил со счетом 1:0.
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    JI e x a
    1710312528
    Бедолага просто сгорел, поэтому ему можно простить эту чушь. В ответной игре Порту был хуже абсолютно по всем статистическим показателям. Равенство было только по сейвам, штрафным и офсайдам, все остальные показатели хуже. Где он увидел превосходство своего Порту, остаётся загадкой. Если превосходство - это со второй минуты матча тянуть время, то да, вопросов нет
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