Тренер «Милана» эмоционально отреагировал на критику в свой адрес

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после перенесенного гостевого матча 9-го тура Серии A с «Болоньей» (1:2) рассказал о своей ситуации в клуье.
«Вижу, что люди говорят о моей ситуации. Что ж, пусть скажут мне уйти, если они так хотят. Могу их заверить, что лишних евро мне не надо.
Я не пришел сюда из ниоткуда. Я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов. Однако люди все равно говорят гадости. У меня семья, соседи – они видят, что происходит, и это несправедливо. Извиняюсь, что немного дал волю эмоциям, вообще-то я предпочитаю говорить о футболе», – сказал Консейсау в эфире DAZN.
- Португалец возглавляет «россонери» с 30 декабря.
- После 26 матчей «Милан» занимает в Серии А 8-е место с 41 очком.
Источник: Football Italia