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Тренер «Милана» эмоционально отреагировал на критику в свой адрес

Сегодня, 11:48

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после перенесенного гостевого матча 9-го тура Серии A с «Болоньей» (1:2) рассказал о своей ситуации в клуье.

«Вижу, что люди говорят о моей ситуации. Что ж, пусть скажут мне уйти, если они так хотят. Могу их заверить, что лишних евро мне не надо.

Я не пришел сюда из ниоткуда. Я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов. Однако люди все равно говорят гадости. У меня семья, соседи – они видят, что происходит, и это несправедливо. Извиняюсь, что немного дал волю эмоциям, вообще-то я предпочитаю говорить о футболе», – сказал Консейсау в эфире DAZN.

  • Португалец возглавляет «россонери» с 30 декабря.
  • После 26 матчей «Милан» занимает в Серии А 8-е место с 41 очком.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Болонья Консейсау Сержиу
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