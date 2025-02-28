Тренер «Милана» эмоционально отреагировал на критику в свой адрес

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после перенесенного гостевого матча 9-го тура Серии A с «Болоньей» (1:2) рассказал о своей ситуации в клуье.

«Вижу, что люди говорят о моей ситуации. Что ж, пусть скажут мне уйти, если они так хотят. Могу их заверить, что лишних евро мне не надо.

Я не пришел сюда из ниоткуда. Я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов. Однако люди все равно говорят гадости. У меня семья, соседи – они видят, что происходит, и это несправедливо. Извиняюсь, что немного дал волю эмоциям, вообще-то я предпочитаю говорить о футболе», – сказал Консейсау в эфире DAZN.