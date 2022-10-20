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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
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21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
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21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
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21:00
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Ледяхов объяснил спад «Спартака»
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Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
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20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
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19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
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МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
2
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
10
17:00
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Сержиу Консейсау - новости
Тренер
Имя
Сержиу
Фамилия
Консейсау
Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 августа 1974
Статистика
Новости
Посты
10 апреля
10:17
«Интер» выбирает между тремя тренерами
1
20 октября 2022
12:56
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
1
24 июля 2022
10:08
«Порту» продал «Аяксу» сына главного тренера
15 мая 2022
10:39
Директор «ПСЖ» Леонардо встречался с тренером «Порту» Консейсау
8 мая 2022
09:44
Фото
Тренер «Порту» Консейсау отметил чемпионство танцем с сигарой
8 января 2022
23:14
Фото
Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау
5 июня 2021
13:53
«Порту» продлил контракт с тренером Консейсау. Им интересовался «Зенит»
14 мая 2021
13:57
«Р-Спорт»: «Зенит» не интересуется Консейсау, клуб доверяет Семаку
3
11:59
Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените»
19
14 апреля 2021
16:59
Тухель нецензурно оскорбил тренера «Порту» Консейсау после выхода в полуфинал ЛЧ
3
8 апреля 2021
01:15
Тренер «Порту» – о 0:2 с «Челси»: «Несправедливый результат. Мы были лучше, но моральная победа не учитывается»
5 февраля 2021
10:13
Видео
Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»
16
14 августа 2019
01:51
Консейсау: «Место «Порту» в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы»
29
13 августа 2019
07:49
Тренер «Порту» Консейсау поругался с прессой перед матчем с «Краснодаром»
8 августа 2019
00:36
Консейсау: «Выражаю «Краснодару» большое уважение. С ними будет трудно играть в Португалии»
6 августа 2019
20:30
Тренер «Порту» Консейсау: «Надо реалистично смотреть на ситуацию. Мы должны быть там, где заслуживаем, – в группе ЛЧ»
10
07:29
Главный тренер «Порту» Консейсау пропустит матч против «Краснодара»
1
25 июля 2019
10:53
A Bola: капитан «Порту» Перейра поссорился с главным тренером и покинул расположение клуба. Через 2 недели матч с «Краснодаром»
3
20 июня 2019
01:11
Тренер «Порту» Консейсау: «Я попросил подписать Зе Луиша»
30 мая 2019
12:48
Tuttosport: Консейсау может возглавить «Милан»
8 мая 2019
12:59
Консейсау может заменить Симеоне в «Атлетико»
10 апреля 2019
07:06
Консейсау: «Сделаем все возможное, чтобы переломить ход противостояния»
7 ноября 2018
07:47
Консейсау – о матче с «Локомотивом»: «В таких условиях лучше не играть в футбол»
6 ноября 2018
09:52
Консейсау: «Никогда не считал «Локомотив» слабой командой, но «Порту» будет играть от себя»
1
06:22
Тренер «Порту»: «Статистика и сравнения с прошлым годом – неважны»
25 октября 2018
01:38
Главный тренер «Порту»: «Мы были гораздо эффективнее «Локомотива», да и в целом лучше»
2
19 сентября 2018
10:30
Консейсау: «Я не политик, чтобы говорить красивые речи команде в раздевалке»
1
9 мая 2018
17:23
«Шахтер», «Интер» и «Лацио» претендует на главного тренера «Порту» Консейсау
2
7 марта 2018
06:11
Тренер «Порту» Консейсау: «Ливерпулю» по силам выиграть в этом году ЛЧ»
6 марта 2018
07:30
Тренер «Порту» Консейсау: «Счет 0:5 не отражает разницу в силе с «Ливерпулем»
1
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