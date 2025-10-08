Экс-тренер «Милана» возглавит команду Бензема в Саудовской Аравии

Новым главным тренером «Аль-Иттихада» станет Сержиу Консейсау. Клуб пока официально не объявил о его назначении.
Сообщается, что португалец уже подписал контракт с саудовским клубом сроком до июня 2027 года.
Последним клубом 50-летнего Консейсау был «Милан», который он покинул в мае.
- Предыдущим главным тренером «Аль-Иттихада» был Лоран Блан.
- Команда, за которую выступает французский форвард Карим Бензема, занимает 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии с 9 очками после 4 туров.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X