Консейсау заявил, что Артета оскорбил его семью

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, по пенальти 2:4) сказал, что возглавляющий лондонцев Микель Артета оскорбил его на испанском языке.

«Не важно, что Артета говорит или не говорит. Во время матча он повернулся к [нашей] скамейке и по-испански – это, должно быть, фишка испанских тренеров, поскольку так же поступал Пеп – оскорбил мою семью.

В итоге я сказал ему следить за языком, потому что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Я сказал, что ему нужно переживать о своей команде, поскольку, тренируя игроков, обладающих индивидуальным мастерством, он обязан делать больше и лучше», – сказал Консейсау.

Артета отказался комментировать данный инцидент.