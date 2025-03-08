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Названо имя тренера, который может возглавить «Милан» летом

Сегодня, 18:11

В «Милане» обсуждают назначение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера летом. В клубе считают, что им нужен тренер-победитель, который хорошо знаком с Серией А.

  • Аллегри уже тренировал «Милан» в 2010-2014 годах. Под его руководством клуб становился чемпионом Италии, а также выиграл Суперкубок страны.
  • 57-летний специлист в мае прошлого года был уволен с поста главного тренера «Ювентуса».
  • Нынешний главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау возглавляет команду с 30 декабря 2024 года.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Аллегри Массимилиано Консейсау Сержиу
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